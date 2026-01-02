Đó là trường hợp của nam nhân viên văn phòng tên L.V.H. (32 tuổi, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM).

Sáng 20/12/2025, anh H. cùng vài đồng nghiệp chơi cầu lông tại một sân thể thao ở phường An Khánh, TPHCM. Đang chơi được khoảng 30 phút, anh H. bỗng cảm thấy hồi hộp, choáng váng, khó thở, đau ngực dữ dội và mất ý thức nhanh chóng.

Nam nhân viên văn phòng đột ngột nguy kịch khi đang chơi cầu lông (Ảnh: BV).

Người đàn ông được các bạn đưa đến bệnh viện gần nhất. Tại đây, anh ngất và mất ý thức, ngừng tuần hoàn. Bệnh nhân được các bác sĩ chẩn đoán rối loạn nhịp thất, được hồi sinh tim phổi và kích hoạt báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Trải qua 15 phút cấp cứu, anh H. tiếp tục được đưa đến tuyến trên. Với sự chuẩn bị sẵn sàng, ê-kíp khoa Hồi sức tim mạch của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã vừa hồi sức rối loạn nhịp thất, vừa can thiệp V-A ECMO (oxy hoá máu màng ngoài cơ thể phương thức động - tĩnh mạch) cho bệnh nhân ngay khi tiếp nhận.

Hình ảnh chụp cộng hưởng từ của người đàn ông ghi nhận nhiều dấu hiệu viêm cơ tim (Ảnh: BV).

Sau khi ổn định tuần hoàn, người đàn ông được chụp cắt lớp vi tính toàn thân để loại trừ các nguyên nhân đột tử do tim thường gặp (như nhồi máu cơ tim cấp, thuyên tắc động mạch phổi hay bệnh lý cấp tính động mạch chủ).

Trong vòng 48 giờ hồi sức sau ngừng tim chuyên sâu bằng ECMO, kiểm soát thân nhiệt, sử dụng thuốc kháng viêm liều cao (vì nghi ngờ viêm cơ tim cấp do virus) và lọc máu liên tục, anh H. tỉnh táo, không còn rối loạn nhịp thất, chức năng tim hồi phục.

Sau 7 ngày can thiệp, tình trạng chức năng của anh H. ổn định và có thể xuất viện. Kết quả chụp cộng hưởng từ tim sau đó khẳng định bệnh nhân có tình trạng viêm cấp tính trong cơ tim và màng ngoài tim.

ThS.BS Võ Văn Trắng, khoa Hồi sức tim mạch - người điều trị chính trong trường hợp trên - cho biết viêm cơ tim cấp do virus thường xuất hiện nhiều trong các tháng khí hậu trở lạnh hay mùa mưa, với triệu chứng thường gặp giống như cảm cúm, viêm dạ dày, ruột… khiến cho người bệnh chủ quan.

Ngoài các triệu chứng hô hấp hay tiêu hoá, người bệnh viêm cơ tim cấp cũng có triệu chứng tim mạch như đau ngực (trên 80% trường hợp), khó thở (20-50% trường hợp), hồi hộp...

Sau 7 ngày can thiệp tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch (Ảnh: BV).

Một số ít người bệnh viêm cơ tim cấp diễn tiến viêm cơ tim tối cấp, với rối loạn nhịp tim, tụt huyết áp do sức co bóp cơ tim yếu và dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Khi được can thiệp hỗ trợ tuần hoàn cơ học kịp thời và phù hợp, bệnh nhân viêm cơ tim tối cấp có thể hồi phục nhanh.

ThS.BS Nguyễn Thanh Thảo, khoa Hồi sức tim mạch, cảnh báo không phải người bệnh viêm cơ tim cấp do virus nào cũng may mắn như bệnh nhân, khi được phát hiện và cấp cứu nhanh chóng nhờ sự phối hợp liên viện tốt.

"Với đặc điểm viêm lan toả trên cơ tim, người bệnh cần được theo dõi sát, tầm soát các đột biến gen bệnh và sinh thiết cơ tim nếu diễn tiến viêm cơ tim dai dẳng. Người bệnh cũng cần hạn chế gắng sức trong 3 tháng đầu để tránh nguy cơ đột tử và rối loạn nhịp tái phát", bác sĩ Thảo khuyến cáo.