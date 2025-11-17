Khái niệm “u xơ tử cung lớn” hiện chưa có một tiêu chuẩn tuyệt đối nào. Theo các bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa, việc đánh giá khối u có to hay không không đơn thuần dựa vào kích thước vài centimet chênh lệch.

Vấn đề cốt lõi là khối u đó gây ra triệu chứng lâm sàng ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng sống của người phụ nữ như thế nào.

Với những khối u đường kính 5-7cm trở lên, phần lớn các chuyên gia đều cho rằng đây là kích thước đáng quan ngại, cần được theo dõi sát hoặc can thiệp ngoại khoa nếu có chỉ định.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều phụ nữ vẫn chủ quan với các dấu hiệu cảnh báo hoặc trì hoãn điều trị vì lo ngại đau đớn.

Tưởng béo bụng, người phụ nữ mang khối u như thai 6 tháng suốt nhiều năm (Video: Hải Yến).

ThS.BSCKII Nguyễn Văn Xuyên, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, nhớ lại 1 trường hợp đặc biệt: “Tôi từng tiếp nhận một bệnh nhân nữ 42 tuổi, đã sống chung với khối u tử cung suốt nhiều năm mà không điều trị. Bụng chị to bất thường nhưng vì ngại mổ nên liên tục trì hoãn. Chỉ đến khi sức khỏe suy giảm rõ rệt, chị mới quyết định đến viện”.

Bác sĩ Xuyên cho biết, kết quả siêu âm và chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u đã phát triển đến kích thước tương đương tử cung thai khoảng 6 tháng. Ông chia sẻ, trong suốt buổi khám, bệnh nhân vừa lo lắng vừa tiếc nuối vì đã để quá lâu mới điều trị.

“Sau mổ, chị hồi phục nhanh hơn nhiều so với dự đoán. Khi trở lại cơ quan, bụng thon gọn khiến đồng nghiệp ngạc nhiên, cứ tưởng chị vừa đi hút mỡ giảm cân”, bác sĩ Xuyên cười nói.

Câu chuyện này không hiếm. Theo các chuyên gia, việc trì hoãn điều trị u xơ tử cung lớn không chỉ khiến khối u tiếp tục phát triển, gây biến dạng tử cung, mà còn có thể dẫn đến biến chứng như xoắn u, hoại tử, chèn ép lên các cơ quan lân cận như trực tràng, bàng quang, niệu quản… Tình trạng mất máu kéo dài do rối loạn kinh nguyệt cũng khiến người bệnh dễ rơi vào thiếu máu mạn tính, suy nhược cơ thể.

Bên cạnh yếu tố thể chất, gánh nặng tâm lý do ngoại hình thay đổi cũng khiến nhiều phụ nữ rơi vào trạng thái tự ti, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống và các mối quan hệ xã hội.

Từ góc độ chuyên môn, điều trị u xơ tử cung không phải lúc nào cũng cần can thiệp phẫu thuật. Với các khối u nhỏ, không triệu chứng, bác sĩ có thể chỉ định theo dõi định kỳ.

Tuy nhiên, một khi khối u phát triển nhanh, gây đau bụng, rong kinh, rối loạn tiểu tiện, hay có dấu hiệu nghi ngờ thoái hóa, việc phẫu thuật là cần thiết để bảo tồn chức năng tử cung và tránh các biến chứng không mong muốn.

Điều quan trọng là phụ nữ không nên chờ đến khi cơ thể lên tiếng bằng những triệu chứng rõ ràng mới tìm đến bác sĩ. Khám phụ khoa định kỳ, ít nhất 1-2 lần mỗi năm, kết hợp siêu âm ổ bụng dưới hoặc siêu âm đầu dò âm đạo là cách tốt nhất để phát hiện sớm và chủ động kiểm soát các bệnh lý tiềm ẩn như u xơ tử cung.

U xơ tử cung lớn là vấn đề không thể xem nhẹ. Sự chủ động, tỉnh táo và hiểu biết của mỗi người phụ nữ sẽ là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe sinh sản.