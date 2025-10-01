Bụng to bất thường, người phụ nữ phát hiện khối u xơ tử cung 12cm

Chị N.M.T (sinh năm 1981) đến khám tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn vì bụng to bất thường, dù không đau. Qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ phát hiện nhiều khối u trong ổ bụng, trong đó có khối u hạ vị kích thước lớn khoảng 12x10cm, lan đến rốn, chắc và ít di động.

Người bệnh có tiền sử cắt tử cung nội soi toàn phần cách đây 13 năm nhưng vẫn giữ lại buồng trứng. Do đó, bác sĩ đưa ra nhiều khả năng chẩn đoán, trong đó có u cơ trơn, u xơ tái phát hoặc u buồng trứng.

Sau phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn 12cm, người bệnh hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Người bệnh được chỉ định chụp MRI, nội soi ổ bụng và sinh thiết để làm rõ bản chất khối u. Kết quả cho thấy các khối u mang tính chất nhân xơ, nghi ngờ đau ổ bụng. Tuy nhiên, qua hình ảnh và kết quả sinh thiết, xác định đây là tổn thương lành tính, loại trừ nguy cơ ác tính.

Người trực tiếp điều trị cho người bệnh - BS.CKI Bùi Đức Lâm, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ: “Điểm quan trọng trong ca bệnh này là khâu chẩn đoán chính xác trước mổ, nhờ kết hợp cận lâm sàng, hình ảnh học và hội chẩn chuyên khoa. Điều này giúp ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương án điều trị tối ưu, an toàn cho người bệnh”.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt đa bướu, mạc nối lớn, phần phụ phải và tai vòi trái, đồng thời xử lý khối u hạ vị kích thước lớn.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần.

Theo bác sĩ Lâm, ở những người bệnh đã từng can thiệp phẫu thuật vùng bụng - chậu có nguy cơ dính mô, đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong từng thao tác. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, ca mổ đã được thực hiện an toàn, mang lại kết quả tốt cho người bệnh.

Mặc dù kết quả giải phẫu bệnh xác định là u lành tính và được loại bỏ, song vẫn còn nguy cơ tái phát (khoảng 1-2%), vì vậy BS Lâm khuyến cáo người bệnh cần tái khám định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi và phát hiện sớm nếu có dấu hiệu bất thường.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (20-40 tuổi) cần chủ động đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm/lần.

U xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 20% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không ít trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi khối u phát triển lớn. Việc duy trì thói quen tầm soát sớm và định kỳ giúp phát hiện khối u ở giai đoạn đầu, điều trị đơn giản và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị hiện đại, khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho phụ nữ: từ tư vấn, tầm soát, theo dõi định kỳ đến điều trị các bệnh lý phụ khoa, u xơ, u buồng trứng, cũng như quản lý thai kỳ và thực hiện các phẫu thuật sản phụ khoa chuyên sâu.

Sức khỏe phụ khoa là yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của phụ nữ. Nếu nhận thấy những thay đổi bất thường ở vùng bụng hoặc sức khỏe phụ khoa, bạn có thể liên hệ khoa Phụ sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn qua số 0283 990 2468 để được bác sĩ thăm khám, tư vấn.