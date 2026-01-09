Vụ 130 tấn lợn bệnh dịch tả châu Phi: Highlands Coffee có công nợ tỷ đồng

Trong vụ 130 tấn thịt lợn bệnh được phát hiện gần đây, cơ quan điều tra xác định đã có khoảng 2 tấn thịt được đưa vào chế biến, đóng gói thành phẩm thịt hộp hoàn chỉnh.

Kết quả xét nghiệm xác định số thịt trên xe và nhiều mẫu trong kho lạnh của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong 4 kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh. Chưa có kết luận cuối cùng, song tâm điểm chú ý của dư luận dồn vào Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã chứng khoán: CAN).

Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2025 của Đồ hộp Hạ Long (được công bố ngày 30/8/2025), bất ngờ xuất hiện Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên - đơn vị chủ quản thương hiệu Highlands Coffee.

Cụ thể, tại khoản Phải thu ngắn hạn khách hàng, ghi nhận Công ty cổ phần Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên là một trong những khách hàng có giao dịch và công nợ 3 tỷ đồng với Đồ hộp Hạ Long (tại thời điểm 30/6/2025). Số dư đầu kỳ thậm chí lên đến 5,3 tỷ đồng.

Khoản mục Phải thu của khách hàng tại báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, khoản phải thu ngắn hạn đối với Dịch vụ Cà phê Cao Nguyên đã xuất hiện trên báo cáo tài chính của Đồ hộp Hạ Long từ nhiều năm trước. Năm 2023, số dư đầu kỳ là 5,8 tỷ đồng, trong khi số dư đầu kỳ của năm 2024 là gần 3,7 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, phía Highlands Coffee xác nhận giao dịch với Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long. Tuy nhiên, thông tin chi tiết doanh nghiệp cho biết sẽ công bố sau. Đại diện Highlands khẳng định thương hiệu làm việc đúng với quy định và đưa sức khỏe khách hàng, chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

Highlands Coffee là thương hiệu Việt do doanh nhân David Thái (Thái Phi Điệp) sáng lập và bắt đầu hoạt động vào năm 1999.

Về kết quả kinh doanh, theo Tập đoàn Jollibee Foods Corporation (JFC), lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần (EBITDA) trong quý của Highlands Coffee đạt khoảng 666 triệu peso, tương đương hơn 297 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong 2 năm qua, đồng thời tăng 17,1% so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 9 tháng năm nay, Highlands Coffee ghi nhận EBITDA đạt khoảng 1.909 triệu peso (tương đương 852 tỷ đồng), tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tại thời điểm tháng 9, chuỗi có hơn 900 cửa hàng, tăng gần 80 so với cuối năm 2024.

Số liệu thống kê nhiều năm liền cho thấy chuỗi này chiếm lĩnh về độ phủ cũng như doanh thu tại Việt Nam. Có giai đoạn, chuỗi từng bị đặt vấn đề sẽ “thất thủ” trước tân binh The Coffee House (cùng phân khúc). Song đến nay, trong khi Highlands Coffee đạt đỉnh lợi nhuận, The Coffee House vừa “bán mình” sau nhiều năm thua lỗ.