Xử lý nhóm thanh niên đi xe máy không mũ bảo hiểm, “kẹp 3” dạo phố

Ngày 13/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3, Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đã xác minh, lập biên bản xử phạt nhóm thanh niên vi phạm an toàn giao thông.

Trên mạng xã hội TikTok xuất hiện clip ghi lại cảnh 4 thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi 2 xe máy, ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường thuộc xã Chư Prông, Gia Lai.

Nhóm thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngang nhiên lưu thông dọc đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3 đã mời N.T.L. (SN 2008, trú tại xã Chư Prông, Gia Lai) là người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 81B2-994.xx lên làm việc.

Tại đây, L. bị cơ quan chức năng lập biên bản với các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe, chở theo 2 người, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, xe không có bộ phận giảm thanh và người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh trên 50cm3.

Cơ quan chức năng cũng xử phạt chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổng mức xử phạt là hơn 12 triệu đồng.

Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai đã mời nhóm thanh niên lên xử lý nhiều lỗi vi phạm giao thông (Ảnh: Cắt từ clip".

Đội CSGT đường bộ số 3 cũng lập biên bản P.H.A. (SN 2007, trú tại xã Chư Prông) là người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 81K2-404.xx với các lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, phương tiện không có gương chiếu hậu bên trái. Tổng mức xử phạt là 1 triệu đồng.