Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường 108 tỷ đồng

Chiều 27/5, sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Vụ án gây dư luận xấu trong xã hội

HĐXX sơ thẩm đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan công quyền.

Theo HĐXX, đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư công, cần xử lý nghiêm minh để răn đe và phòng ngừa chung.

Song HĐXX cũng ghi nhận trong quá trình thực hiện dự án, các bị cáo chịu nhiều áp lực do quy mô dự án lớn, thời gian gấp gáp; một số người không có chuyên môn sâu về đầu tư, xây dựng.

Về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX nhận định bà Nguyễn Thị Kim Tiến là người có vai trò cao trong vụ án. Theo đó, khi giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế, bị cáo đã có sai sót trong việc phê duyệt các phương án liên quan đến lựa chọn đơn vị thiết kế dự án.

Đây là cơ sở, tiền đề dẫn đến các sai phạm của dự án trong giai đoạn sau. Ngoài ra, bà Tiến còn nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới, nằm trong tổng số hơn 100 tỷ đồng “bôi trơn” mà các nhà thầu nộp về Ban quản lý dự án.

Khi xem xét hình phạt, HĐXX cũng ghi nhận cựu Bộ trưởng Kim Tiến có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo từng được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân, hai lần nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba và hai lần được Chính phủ Pháp trao Huy chương Bắc đẩu Bội tinh.

Ngoài ra, gia đình bị cáo có truyền thống cách mạng, có hai liệt sĩ và mẹ Việt Nam anh hùng.

Đối với bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), HĐXX đánh giá đây là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; là người đứng đầu Ban quản lý dự án - đơn vị quan trọng nhất trong triển khai xây dựng hai bệnh viện có vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, bị cáo để xảy ra nhiều sai phạm xuyên suốt quá trình thực hiện dự án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nguyễn Chiến Thắng 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) bị HĐXX tuyên phạt 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường hơn 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí trong vụ án này.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường 108 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bồi thường 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bồi thường 223,5 tỷ đồng,...

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp bị HĐXX buộc yêu cầu bồi thường từ 1 tỷ đồng đến 29,5 tỷ đồng.

Từ công trình mơ ước đến những thất thoát hàng trăm tỷ đồng

Trong quá trình xét hỏi và tranh luận tại tòa, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhiều lần thể hiện sự day dứt khi nhắc đến hai dự án Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 trị giá gần 10.000 tỷ đồng bị đình trệ suốt thời gian dài.

Trả lời thẩm vấn, bà Tiến thừa nhận với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà chịu trách nhiệm chung trong quản lý, điều hành, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai dự án.

Bị cáo cho biết, bản thân đã ký nhiều văn bản quan trọng như phê duyệt chủ trương đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt tư vấn nước ngoài, thiết kế kiến trúc,... dựa trên các tờ trình và kết quả thẩm định của đơn vị chuyên môn.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo lời khai của cựu Bộ trưởng, thời điểm triển khai hai dự án, đây là những công trình y tế có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của ngành y tế, với kỳ vọng xây dựng các bệnh viện hiện đại ngang tầm khu vực.

Lãnh đạo Bộ Y tế thời điểm đó kỳ vọng đây sẽ là những cơ sở điều trị hiện đại, giúp người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh, đồng thời là nơi nghiên cứu, phát triển kỹ thuật cao.

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và tiến độ, Bộ Y tế khi đó chủ trương tìm kiếm các đơn vị tư vấn, thiết kế nước ngoài nhằm xây dựng mô hình bệnh viện theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Từ những phê duyệt chủ trương như thế cũng là tiền đề bước đầu làm cho dự án chậm, kéo dài và dẫn đến sai phạm, lãng phí”, bà Tiến trình bày và nói bản thân luôn day dứt, kể cả sau khi nghỉ hưu, vì công trình kéo dài nhiều năm nhưng chưa thể phát huy hiệu quả như kỳ vọng ban đầu.

Cựu Bộ trưởng nộp khắc phục 24,5 tỷ đồng

Tại tòa, bà Tiến cũng thừa nhận đã nhận tiền từ cấp dưới trong thời gian triển khai dự án.

Cụ thể, năm 2016 bà nhận 2,5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Chiến Thắng. Đến năm 2018, bị cáo tiếp tục nhận 5 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế.

Song bà khẳng định bản thân không gợi ý, không thỏa thuận với cấp dưới về việc đưa tiền và cũng không biết nguồn gốc số tiền này.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình triển khai hai dự án bệnh viện, các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Hữu Tuấn bị cáo buộc nhận hối lộ của nhiều nhà thầu với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, hai bị cáo khai đã nhiều lần đưa tiền cho cấp trên là bà Nguyễn Thị Kim Tiến với tổng số gần 18 tỷ đồng và 100.000 USD.

Tuy nhiên tại tòa, bà Tiến chỉ thừa nhận đã nhận tổng cộng 7,5 tỷ đồng. Đến ngày tuyên án, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và gia đình đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án là 24,5 tỷ đồng.

Theo truy tố, các bị cáo trong vụ án có 3 sai phạm chính, liên quan các dự án xây dựng bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức sơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Kim Tiến và 6 đồng phạm bị cáo buộc gây thất thoát, lãng phí 803 tỷ đồng gồm tiền thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết; tiền chi cho 2 dự án trong thời gian tạm ngưng; tiền vốn hỗ trợ doanh nghiệp.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong vụ án này, viện kiểm sát cáo buộc bị cáo Kim Tiến với vai trò người đứng đầu Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của ngành Y tế; trực tiếp chỉ đạo nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác kế hoạch tài chính; quy hoạch và phát triển ngành; xây dựng cơ sở hạ tầng; trang thiết bị y tế,...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bà Tiến có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và sai phạm trong việc phê duyệt hồ sơ 2 dự án.

Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm triển khai thực hiện, trong đó có nhiều sai phạm như nêu trên, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền 803 tỷ đồng.