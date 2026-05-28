Công an xuất hiện tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành ở Ninh Bình

Ngày 28/5, một lãnh đạo UBND phường Nam Định xác nhận, sáng cùng ngày lực lượng công an làm việc tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành.

Từ 8h sáng cùng ngày, nhiều cán bộ công an có mặt tại Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành. Lực lượng chức năng đã căng dây chặn một đoạn đường Trần Hưng Đạo, phân luồng các phương tiện di chuyển theo hướng khác để phục vụ công tác làm việc bên trong công ty này.

Ngoài trụ sở chính, một cửa hàng khác của Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo cũng có lực lượng công an đến làm việc.

Sự việc thu hút sự chú ý của đông đảo người dân xung quanh.

Đến khoảng 11h35, lực lượng chức năng bắt đầu tháo dỡ các chốt chặn giao thông, phương tiện được lưu thông trở lại bình thường. Một số cán bộ, chiến sĩ công an di chuyển khỏi khu vực, các cửa hàng vàng Phúc Thành đóng bớt cửa cuốn phía ngoài.

Công ty vàng bạc đá quý Phúc Thành là một trong những công ty vàng bạc lớn, hoạt động lâu năm tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định cũ.

Hiện Công an tỉnh Ninh Bình chưa phát đi thông tin liên quan sự việc.