Xử phạt nhóm thanh niên vào đám cưới để trốn cảnh sát giao thông

Ngày 2/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định xử phạt nhóm thanh niên vi phạm trật tự an toàn giao thông, có hành vi điều khiển xe máy chạy vào đám cưới để trốn tránh việc xử lý.

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp Công an xã Phú Thiện, Gia Lai mời 5 thanh niên, độ tuổi 18-25, cùng trú tại xã Phú Thiện lên làm việc.

Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 thanh niên do vi phạm nhiều lỗi về trật tự an toàn giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Qua làm việc, cơ quan chức năng xác định 5 thanh niên này và những người liên quan vi phạm các lỗi như không có giấy phép lái xe, tự ý thay đổi kết cấu phương tiện và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên là 101 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an xã Phú Thiện đã mời chị K.H.M. (SN 2001, trú tại xã Phú Thiện), người quay video, phát trực tiếp lên mạng xã hội với nội dung sai sự thật về việc lực lượng chức năng vào đám cưới để thu giữ xe đến làm việc.

Chị M. đã gỡ bỏ nội dung đăng tải, cam kết không tái phạm. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hoặc bình luận những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội.

Như Dân trí thông tin, khoảng 10h30 ngày 30/1, trong quá trình tuần tra trên quốc lộ 25, đoạn qua xã Phú Thiện, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phát hiện nhóm thanh niên đang điều khiển nhiều xe máy mang các biển kiểm soát: 81D1-277.xx, 81L1-116.xx, 81AN-068.xx, 81K1-049.xx và 63B3-609.xx.

Tổ công tác đã yêu cầu nhóm thanh niên dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tuy nhiên, nhóm người này không chấp hành mà điều khiển phương tiện vào một đám cưới tổ chức ven quốc lộ 25, thuộc làng Pleitel B, xã Phú Thiện.

Sau đó, các thanh niên rút chìa khóa xe, đi vào trong khu vực tổ chức đám cưới, gây khó khăn cho công tác xử lý vi phạm.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip không đúng sự thật cho rằng, lực lượng cảnh sát giao thông vào tận đám cưới bắt giữ xe của khách, làm gián đoạn ngày vui của cô dâu, chú rể.