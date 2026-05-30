Bắt giữ giang hồ cộm cán Dũng "Kỷ”

Ngày 30/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Kỳ Dũng (SN 1974, tức Dũng "Kỷ"), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình để điều tra về hành vi Đánh bạc trên không gian mạng.

Trước đó, vào ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị thuộc Cục nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.200 tỷ đồng.

Giang hồ cộm cán Dũng "Kỷ" bị bắt giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã thu thập, củng cố tài liệu chứng minh làm rõ hành vi phạm tội Đánh bạc của Nguyễn Kỳ Dũng với các đối tượng cầm đầu trong đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng.

Quá trình khám xét nhà đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 điện thoại di động, 65 triệu đồng, 15 chỉ vàng và một số vật chứng có liên quan đến hoạt động phạm tội.

Theo cảnh sát, khi bị bắt giữ, Nguyễn Kỳ Dũng chống đối, lì lợm, không khai nhận hành vi phạm tội, không ký vào các biên bản tố tụng.

Dũng "Kỷ” là đối tượng côn đồ cộm cán, ngang ngược, nổi danh trong giới “anh chị” ở tỉnh Nam Định cũ, có quan hệ xã hội phức tạp. Dũng "Kỷ" đã có 3 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.

Nhiều năm trước, Dũng "Kỷ” cầm đầu băng nhóm côn đồ hoạt động tín dụng đen, đòi nợ, siết nợ và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ.

Sau khi bị Công an TP Nam Định cũ đấu tranh triệt xóa, làm tan rã băng nhóm; Nguyễn Kỳ Dũng sống khép kín, ngụy tạo vỏ bọc an toàn nhưng lực lượng công an vẫn đưa vào diện quản lý, giám sát chặt chẽ mọi di biến động.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra mở rộng vụ án.