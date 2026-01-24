Con đi xe máy một bánh, bố mẹ bị phạt 9 triệu đồng

Ngày 24/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tịch thu phương tiện của một thiếu niên do có hành vi bốc đầu xe để quay clip, đăng lên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, khoảng tháng 12/2025, trên mạng xã hội Facebook lan truyền clip ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy bốc đầu khi đang lưu thông trên đường, chở theo người phía sau, không đội mũ bảo hiểm.

Công an tỉnh Gia Lai làm việc với thiếu niên bốc đầu xe để quay clip, đăng lên Facebook (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Công an xã Uar, Gia Lai đã xác định người điều khiển phương tiện là N.T. (SN 2010, trú tại xã Uar).

Làm việc với công an, T. thừa nhận đã bốc đầu xe máy khi di chuyển trên đường để quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook.

Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu phương tiện đối với các lỗi: người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe 2 bánh; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Ngoài việc bị tịch thu xe máy, phụ huynh của thiếu niên còn bị xử phạt hành chính 9 triệu đồng.