Doanh nhân Cao Văn Đạt bị cáo buộc chiếm đoạt 44 tỷ đồng

Ngày 28/5, TAND TPHCM xét xử bị cáo Cao Văn Đạt (54 tuổi, ngụ TPHCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa, phát sinh một số tình tiết mới của vụ án nên HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Trước khi bị khởi tố, ông Đạt là giám đốc công ty xây dựng, một doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực tại TPHCM.

Bị cáo Cao Văn Đạt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Cao Văn Đạt bị cáo buộc rao bán 8 thửa đất không thuộc sở hữu của mình tại quận Bình Thạnh, qua đó lừa hai người bạn mua đất để chiếm đoạt 44 tỷ đồng.

Ông Đạt quen hai người bạn ở Hà Nội từ năm 2017. Biết hai người này có nhu cầu đầu tư, ông gợi ý bán 8 thửa đất với tổng diện tích khoảng 800 m² tại phường 13, quận Bình Thạnh cũ, đang cần tiền nên muốn sang nhượng.

Bị cáo Đạt giới thiệu mình là chủ sở hữu các thửa đất trên và cùng hai bên chốt giá 60 triệu đồng/m2. Từ tháng 12/2020 đến tháng 1/2021, hai người bạn nhiều lần chuyển khoản cho ông Đạt, tổng cộng 40 tỷ đồng.

Trong thời gian này, ông Đạt đưa hai người bạn đi xem thực tế các thửa đất, đồng thời giao 3 giấy ủy quyền có công chứng của chủ đất. Đối với 5 thửa còn lại, doanh nhân này cho biết đang làm thủ tục xin cấp sổ đỏ.

Đến ngày 26/1/2021, ông Đạt tiếp tục yêu cầu thêm 4 tỷ đồng để đẩy nhanh thủ tục, cam kết hoàn tất việc xin cấp giấy chứng nhận và chuyển nhượng cho hai người bạn.

Tuy nhiên, sau nhiều lần hứa hẹn hoàn trả số tiền đã nhận nhưng không thực hiện, hai người mua đất đã làm đơn tố cáo gửi Công an TPHCM.

Sau đó, ông Đạt đã trả lại hơn 4 tỷ đồng. Đối với số tiền còn lại gần 40 tỷ đồng, các bị hại yêu cầu bị cáo hoàn trả cả gốc lẫn lãi.