Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman
(Dân trí) - Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Ngọc Hà đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc hơn 63 triệu đồng. Bị cáo Hà và Nguyễn Thế Vũ đều ghi nghề nghiệp là ca sĩ.
Chiều 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) tiếp tục phần thủ tục, kiểm tra lý lịch của các bị cáo trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng.
Đáng chú ý, trong số những người tham gia đánh bạc có bị cáo Vũ Ngọc Hà (54 tuổi), phần lý lịch nhân thân được nêu trong bản cáo trạng với nghề nghiệp là ca sĩ và bị cáo Nguyễn Thế Vũ, trong lý lịch cũng nêu làm ca sĩ và kinh doanh tự do.
Trong phiên xét xử sáng nay, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đến tòa trong bộ trang phục màu đen, đeo khẩu trang.
Để đảm bảo an ninh, hầu hết những người tham dự phiên tòa được yêu cầu để điện thoại, máy tính,... ngoài phòng xét xử.
Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464.
Ngày 18/5/2024, ông Vũ Ngọc Hà đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD.
Cũng theo cáo trạng, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ sử dụng tên "Mr Troy".
Chỉ trong hơn 4 tháng, bị cáo Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.
Theo dữ liệu ghi lại trên máy, ông Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).
Trong phần thủ tục buổi sáng, HĐXX TAND TP Hà Nội cho biết trong 141 bị cáo bị xét xử chỉ có 134 người đến tòa theo triệu tập.
Hai bị cáo vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã và 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.
Về việc vắng mặt của 5 bị cáo, các luật sư không có ý kiến, còn đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng những người này đã có đầy đủ lời khai, sự vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.
Sau ít phút hội ý, chủ tọa thông báo HĐXX quyết định sẽ xử vắng mặt 5 bị cáo có lý do chính đáng.
Theo cáo trạng, câu lạc bộ King Club (địa chỉ tầng 1, khách sạn Pullman, Hà Nội) thuộc Công ty Việt Hải Đăng, là doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, sau khi ký kết hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ King Club giữa Công ty HS với Công ty Việt Hải Đăng, bị can Kim In Sung (quốc tịch Hàn Quốc, là quản lý King Club) đã thuê và cho các đối tượng khác tổ chức đánh bạc trái phép.
Theo cáo buộc từ ngày 4/2 đến 22/6/2024, các đối tượng đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khách sạn Pullman.
Cáo trạng cũng xác định bị can Kim In Sung có vai trò chính, là giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty HS có ký hợp đồng quản lý, vận hành câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club) tại khách sạn Pullman với Công ty Việt Hải Đăng.
Mọi hoạt động của King Club đều do Kim In Sung là người chỉ đạo. Kim In Sung thuê 3 người giúp việc cho mình gồm Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee và Choi Jin Bok, với vai trò quản lý, quyết định việc cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc, theo dõi, quản lý doanh thu.
Theo cáo trạng, tổng số tiền cộng dồn mà các bị cáo đã sử dụng đánh bạc là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD.
Trong vụ án, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình cũ) Ngô Ngọc Đức đã 74 lần đánh bạc. Tổng số tiền bị cáo Đức đã chi để đánh bạc là hơn 4,26 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là gần 230.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD.
Trong khi đó, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.