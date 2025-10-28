Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman

Chiều 28/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) tiếp tục phần thủ tục, kiểm tra lý lịch của các bị cáo trước khi Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội công bố bản cáo trạng.

Đáng chú ý, trong số những người tham gia đánh bạc có bị cáo Vũ Ngọc Hà (54 tuổi), phần lý lịch nhân thân được nêu trong bản cáo trạng với nghề nghiệp là ca sĩ và bị cáo Nguyễn Thế Vũ, trong lý lịch cũng nêu làm ca sĩ và kinh doanh tự do.

Trong phiên xét xử sáng nay, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đến tòa trong bộ trang phục màu đen, đeo khẩu trang.

Để đảm bảo an ninh, hầu hết những người tham dự phiên tòa được yêu cầu để điện thoại, máy tính,... ngoài phòng xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Theo cáo buộc, ngày 15/4/2022, bị cáo Vũ Ngọc Hà mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464.

Ngày 18/5/2024, ông Vũ Ngọc Hà đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199 USD.

Cũng theo cáo trạng, để tham gia "sòng bạc" tại King Club, ca sĩ Nguyễn Thế Vũ sử dụng tên "Mr Troy".

Chỉ trong hơn 4 tháng, bị cáo Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỷ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà ông Vũ tham gia tại King Club là Slot và Baccarat.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, ông Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Ca sĩ Vũ Ngọc Hà rời phiên xét xử buổi sáng 28/10 (Ảnh: Nguyễn Hải).

Trong phần thủ tục buổi sáng, HĐXX TAND TP Hà Nội cho biết trong 141 bị cáo bị xét xử chỉ có 134 người đến tòa theo triệu tập.

Hai bị cáo vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã và 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Về việc vắng mặt của 5 bị cáo, các luật sư không có ý kiến, còn đại diện VKSND TP Hà Nội cho rằng những người này đã có đầy đủ lời khai, sự vắng mặt không ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc.

Sau ít phút hội ý, chủ tọa thông báo HĐXX quyết định sẽ xử vắng mặt 5 bị cáo có lý do chính đáng.