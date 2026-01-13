Nhiều đoàn kiểm tra không phát hiện vi phạm của Công ty Đồ hộp Hạ Long

Theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã báo cáo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) các thông tin liên quan vụ việc tại Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long.

“Theo kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, toàn bộ số thịt nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi vận chuyển về Công ty Đồ hộp Hạ Long được thu gom từ tỉnh ngoài, không có giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển theo quy định”, báo cáo trên cho hay.

Trụ sở Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long (Ảnh: Nguyễn Dương).

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long được cấp chứng nhận ISO 22000:2018, số chứng nhận AQV-40083, đăng ký ban đầu ngày 13/11/2023 và được đánh giá duy trì hàng năm theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng khẳng định công ty này không thuộc đối tượng chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm và không thuộc diện phải kiểm tra giám sát điều kiện vệ sinh thú y theo quy định hiện hành.

Hàng năm, thành phố Hải Phòng đều thành lập các đoàn liên ngành về an toàn thực phẩm kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối với các cơ sở thực phẩm trên địa bàn.

Báo cáo của các đoàn kiểm tra cho thấy, trong số các cơ sở được kiểm tra hàng năm (2023, 2024, 2025) có kiểm tra đối với Công ty Đồ hộp Hạ Long. Kết quả cho thấy, tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Vụ bê bối ở doanh nghiệp này vỡ lở vào đầu tháng 9/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng trong quá trình điều tra.

Cơ quan này cũng yêu cầu doanh nghiệp tổ chức rà soát, truy xuất, thu hồi đối với sản phẩm sản xuất từ nguồn nguyên liệu dương tính với dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, vi khuẩn Salmonella spp hoặc vượt quá các chỉ số theo quy định đối với vi khuẩn E.coli...

Ngày 19/11/2025 đã phối hợp tổ chức tiêu hủy vật chứng, tài sản bị nhiễm virus, vi khuẩn trong vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, đối tượng tiêu hủy theo đề nghị của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long gồm Patê cột đèn, loại 90g/hộp, ngày sản xuất 6/9/2025 gồm 134 thùng, 10 hộp (trong mỗi thùng có 48 hộp); Patê cột đèn, loại 150g/hộp, ngày sản xuất 7/9/2025 gồm 156 thùng, 23 hộp (mỗi thùng có 48 hộp).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, kết quả kiểm tra các năm 2023, 2024, 2025 đều cho thấy cơ sở đồ hộp Hạ Long đã thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm (Ảnh: Hồng Anh).

Như Dân trí thông tin, ngày 10/1 vừa qua, ông Trương Sỹ Toàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long, bị bắt khẩn cấp do liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, điều hành vụ thu gom, bảo quản thịt lợn nhiễm bệnh.

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Halong Canfoco) quyết định tạm dừng sản xuất nhà máy tại Hải Phòng trong 14 ngày kể từ ngày 12/1.

Đồ hộp Hạ Long được thành lập từ năm 1957 tại Hải Phòng, tiền thân là Nhà máy Cá hộp Hạ Long.

Trong gần 70 năm hoạt động, công ty đã xây dựng thương hiệu gắn liền với nhiều dòng sản phẩm quen thuộc như đồ hộp, xúc xích và các sản phẩm chế biến nguội, với hệ thống 3 nhà máy đặt tại Hải Phòng, Đà Nẵng và Đồng Tháp.