Bắt 2 nghi phạm trong vụ nổ súng giết người ở TPHCM

Ngày 25/5, Bộ Công an cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng làm 2 người thương vong tại TPHCM.

Khu vực nơi xảy ra vụ án được cảnh sát phong tỏa, khám nghiệm hiện trường (Ảnh: Lê Trai).

Trước đó, tối 21/5, các nghi phạm đã gây ra vụ nổ súng vào nhóm người nước ngoài làm một người chết và một người bị thương xảy ra tại phường Bến Thành. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ chạy và bị Công an TPHCM phối hợp với Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy xét.

Ngày 22/5, Công an phường Trảng Bàng (Tây Ninh) phát thông báo khẩn truy tìm 2 người nước ngoài bị tình nghi liên quan vụ án này.

Qua xác minh ban đầu, cả hai nghi phạm sau khi gây án đã đón taxi đi về hướng Tây Ninh. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng xuống xe tại khu vực siêu thị Co.opmart Trảng Bàng, phường Trảng Bàng.

Hiện lực lượng chức năng tập trung điều tra, xác minh, xử lý.