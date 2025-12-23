Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Mẹ con nghi phạm đối diện hình phạt nào?

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra mở rộng vụ án giả chết để trục lợi bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Theo cơ quan công an, hành vi của Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại phường Quang Trung) và mẹ đẻ là bà Trần Thị Thập (70 tuổi) cho thấy sự tính toán chi tiết, từ việc dàn dựng hiện trường giả, lợi dụng lòng tin của chính quyền và bà con lối xóm, đến việc sử dụng yếu tố tâm linh để che đậy hành vi phạm tội.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Công an tỉnh xác định các nghi phạm có hành vi gian lận trong kinh doanh bảo hiểm. Với số tiền chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng, có tổ chức, sử dụng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu có thể phải đối mặt với hình phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Về mặt đạo đức, đây là hành vi đáng lên án. Việc tổ chức tang lễ giả không chỉ lừa dối tình thương, sự đồng cảm và chia sẻ nỗi đau, mất mát của cộng đồng mà còn là hành động vô nhân tính, chà đạp lên những giá trị thiêng liêng nhất của quan niệm “nghĩa tử là nghĩa tận”, trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc cho thấy những kẽ hở trong quy trình xác nhận khai tử tại địa phương cũng như khâu thẩm định, chi trả của các công ty bảo hiểm, cần sớm được chấn chỉnh.

Lực lượng công an thu thập tài liệu, điều tra vụ án (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân không nên vì lợi ích trước mắt mà đánh đổi danh dự, nhân phẩm và tự do của bản thân. Mọi hành vi trục lợi bảo hiểm không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm mất đi tính nhân văn của loại hình dịch vụ này. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và thượng tôn pháp luật.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Thời điểm này, Thu biết mình mắc bệnh ung thư nên cùng mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi trốn đi làm ăn xa.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Để qua mắt lực lượng chức năng cùng người thân, hàng xóm, Thu và mẹ đã thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi bà con, chính quyền địa phương có mặt.

Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy, bí mật đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Kịch bản tinh vi này đã đánh lừa được chính quyền địa phương, người thân và hàng xóm.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật với đông đảo người thân, bà con và bạn bè đến phúng viếng, chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, mẹ của Thu đến UBND phường Phú Sơn cũ (nay là phường Quang Trung) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm để làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm của Thu với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 21/12, sau 5 năm lẩn trốn, Thu bất ngờ quay về địa phương xin xóa khai tử và bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm, tạm giữ hình sự đối với Trần Thị Thập và Nguyễn Thị Thu.