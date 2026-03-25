Công an xuất hiện tại 3 cơ sở vàng bạc Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội

Khoảng 16h40 ngày 25/3, lực lượng công an đưa nhiều thùng tài liệu ra khỏi cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông.

Trước đó ghi nhận của phóng viên Dân trí lúc 15h, ba cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đều đóng cửa bất thường, cùng với sự xuất hiện của lực lượng công an.

Tại cơ sở số 15 Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, người dân cho biết lực lượng công an xuất hiện từ khoảng 14h20. Cơ sở này hiện đóng cửa, không tiếp khách, bên trong công an đang làm việc.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí thời điểm 15h20, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu tại số 139 đường Cầu Giấy cũng đóng cửa. Theo ghi nhận của phóng viên, bên trong cửa hàng có sự xuất hiện của một số cán bộ công an.

Nam nhân viên tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy cho biết, công an xuất hiện từ khoảng 14h. Hiện cửa hàng dừng mọi hoạt động mua, bán, sửa chữa...

Trao đổi với phóng viên, một nữ khách hàng cho biết lúc 11h cùng ngày, bà bán 2,7 cây vàng tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu số 29 Trần Nhân Tông. Tuy nhiên, khi đang giao dịch, lực lượng công an xuất hiện. Đến nay, bà vẫn chưa nhận được tiền bán số vàng này.

Trong chiều nay, nhiều khách hàng đến nhận vàng theo lịch hẹn cũng phải tạm dừng các giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu là một trong những công ty lâu đời và uy tín hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và chế tác vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Với hơn 34 năm phát triển, Bảo Tín Minh Châu có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý, trên toàn quốc.