Chưa xóa khai tử cho đối tượng giả chết nhiều năm để trục lợi bảo hiểm

Ngày 29/12, ông Mai Đình Lâm, Chủ tịch UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị đang đợi kết luận từ phía cơ quan điều tra để làm các thủ tục xóa khai tử đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa).

“Hiện tại chưa thể thực hiện việc xóa khai tử. Chúng tôi đang đợi kết luận từ cơ quan điều tra để khẳng định chính xác người khai tử là cô Thu, từ đó có các bước thủ tục tiếp theo”, ông Lâm nói.

Nguyễn Thị Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ đẻ Thu) đều trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Biết mình mắc bệnh ung thư, Thu đã cùng mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Thu và mẹ đã thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi mọi người có mặt.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nửa đêm cùng ngày, Thu bí mật đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật, với đông đảo bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng.

Nhận được tiền, Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Khoảng 2 năm sau ngày đám tang của Thu, thầy cúng quê ở xã Hoạt Giang cũng qua đời.

Giữa tháng 12, Thu bất ngờ trở về xin xóa khai tử, khiến người dân và chính quyền địa phương bất ngờ. Nhiều người dân biết mình bị Thu lừa nên bức xúc, đòi lại tiền phúng điếu.