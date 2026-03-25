Toàn cảnh chuyên án khám xét, bắt nhiều giám đốc doanh nghiệp ở Phú Thọ

Rạng sáng 24/3, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Đại tá Trương Quang Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Bùi Quang Khoa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp chỉ đạo trên 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động… tham gia phá chuyên án đặc biệt lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ).

Công an đồng loạt khám xét 28 địa điểm, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng liên quan thuộc 3 nhóm tội phạm cộm cán có các hành vi vi phạm pháp luật, gây bức xúc cho người dân trên địa bàn Vĩnh Phúc trước đây. Trong ảnh, công an khám xét nhà riêng đối tượng Lý Văn Hai.

Công an thi hành lệnh bắt đối tượng Lý Văn Hai (SN 1975), trú tại tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ, 26 đối tượng liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền đã bị triệu tập để xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (mặc áo trắng) và Đại tá Trương Quang Hải (Phó Giám đốc) trực tiếp chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Văn Hai.

Tang vật được cơ quan công an thu giữ tại nhà riêng đối tượng Nguyễn Văn Hai.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức phong tỏa, khám xét nhà riêng của đối tượng Lý Công Sinh (SN 1960), trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên. Ông Sinh là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP Đầu tư và xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo trắng) chỉ đạo bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh.

Công an khám xét nơi ở của đối tượng Lý Công Sinh, thu giữ rất nhiều tài liệu có liên quan.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo bắt đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tỉnh Tuấn.

Cơ quan công an tiến hành bắt, khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Thức, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn sáng 24/3.

Một khẩu súng được công an thu giữ tại nhà riêng của đối tượng liên quan. Tại 28 địa điểm khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất, trong đó có 4 khẩu súng, 6 viên đạn găm bi, một gói thuốc súng...

Trụ sở Công ty TNHH Duy Khanh bị công an phong tỏa, khám xét.

Cơ quan công an tiến hành thu giữ các tài liệu liên quan vụ án tại Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Trương Quang Hải, Phó Giám đốc, trực tiếp chỉ đạo thu giữ các loại tài liệu, sổ sách kế toán, các loại giấy tờ, sổ đỏ, hợp đồng về nhà đất của các đối tượng.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Thị Hiệp, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng.

Một khu vực nhà riêng của đối tượng liên quan được cơ quan công an khám xét sáng 24/3.

Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng với các đối tượng, cá nhân có liên quan và những người tiếp tay, bao che, đồng phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những người dân là nạn nhân do các nhóm đối tượng trên gây ra trên tất cả các lĩnh vực, chủ động phối hợp với cơ quan điều tra, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các hành vi vi phạm.

10 đối tượng cầm đầu, cộm cán Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 10 đối tượng cầm đầu, cộm cán gồm: Lý Văn Hai (SN 1975, tổ dân phố Thanh Lộc, phường Xuân Hòa), Nguyễn Văn Thức (SN 1973, tổ dân phố Đại Quang, phường Xuân Hòa, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn); Lý Công Sinh (SN 1960, trú tại số 15, đường Trần Phú, phường Phúc Yên - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Đại Lộc và là người điều hành hoạt động Công ty CP đầu tư và xây dựng Hồng Thái, cùng địa chỉ tại phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Điệp (SN 1986, Khu đô thị TMS, tổ dân phố Hùng Vương, phường Phúc Yên - kế toán Công ty TNHH thương mại Tỉnh Tuấn), Nguyễn Thị Hiệp (SN 1985, trú tại đường Lê Văn Lương, phường Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Hưng), Bùi Thị Sang (SN 1982, trú tại tổ 12, phường Xuân Hòa), Nguyễn Thị Hạnh (SN 1982, trú tại tổ 5, phường Xuân Hòa), Đàm Duy Khanh (SN 1989, trú tại Tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Nguyễn Thị Hằng (SN 1984, trú ở tổ dân phố Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, kế toán Công ty TNHH xây dựng và cung ứng vật tư BMV và Công ty TNHH xây dựng và môi trường Duy Khanh VP), Bùi Thị Thì (SN 1974, trú tại Thôn Giã Bàng, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại DV Minh Thùy). Ngoài ra, 26 đối tượng có liên quan trên địa bàn phường Xuân Hòa, phường Phúc Yên, xã Yên Lạc, xã Bình Tuyền cũng đã bị công an triệu tập để xác minh, điều tra mở rộng.

