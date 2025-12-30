Vụ giả chết trục lợi bảo hiểm: Người dân bỏ ý định đòi lại tiền phúng điếu

Ngày 30/12, bà Lê Thị Hải, Tổ trưởng Tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, cho biết sau gần 10 ngày kể từ khi vụ việc người phụ nữ giả chết để trục lợi bảo hiểm bị phát giác, dư luận đã dần lắng xuống.

Liên quan đến việc một số người dân đòi lại tiền phúng điếu sau khi biết Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) giả chết, bà Hải cho biết người dân trên địa bàn hiện không còn ý định đòi lại khoản tiền này.

“Thời điểm cô Thu trở về, do bức xúc nên người dân có yêu cầu trả lại tiền phúng điếu nhưng không có ai nhận được. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình khó khăn, được tổ dân phố khuyên nhủ, người dân đã không đòi lại tiền nữa”, bà Hải nói.

Theo bà Hải, thời điểm tổ chức đám tang giả trùng với đợt dịch Covid-19 nên số người đến đưa tang và phúng điếu cũng không nhiều.

“Trước đây gia đình bà Thập thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Cũng vì hoàn cảnh bức bách nên cô Thu mới làm như vậy. Nếu lúc đó có người hiểu biết can ngăn, khuyên bảo thì có lẽ mọi chuyện đã khác”, bà Hải chia sẻ.

Lực lượng chức năng dẫn giải Nguyễn Thị Thu về cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu (41 tuổi) và Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu), cùng trú tại tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa, về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Biết mình mắc bệnh ung thư, Thu đã cùng mẹ dựng kịch bản giả chết nhằm trục lợi tiền bảo hiểm rồi bỏ đi làm ăn xa.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây trầy xước vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Thu và mẹ đã thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi mọi người có mặt.

Nửa đêm cùng ngày, Thu bí mật đến nhà thầy cúng để lẩn trốn. Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật, với đông đảo bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Sau đám tang, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn (cũ) làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với các công ty bảo hiểm để làm thủ tục nhận hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Thu sử dụng để đầu tư bất động sản và lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Giữa tháng 12, Thu bất ngờ trở về địa phương xin xóa khai tử nên sự việc mới bị bại lộ.