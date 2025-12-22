Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Gã thầy cúng bí ẩn

Nguyễn Thị Thu (41 tuổi, trú tại phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố và tạm giữ hình sự về hành vi giả chết nhằm trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Theo cơ quan điều tra, ngoài Nguyễn Thị Thu là nhân vật chủ mưu, vụ việc còn có hai đồng phạm giữ vai trò quan trọng trong màn kịch giả chết, gồm bà Trần Thị Thập (70 tuổi, mẹ ruột của Thu) và một thầy cúng trú tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng dẫn giải Nguyễn Thị Thu về cơ quan điều tra (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo lời khai của bà Thập, khi nghe con gái trình bày kế hoạch giả chết để trục lợi bảo hiểm, bà không đồng ý. Tuy nhiên, do Thu đe dọa tự tử nên bà buộc phải chấp nhận “nhập vai”, tham gia cùng con gái.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ, giả vờ bị ngã trong nhà tắm gây xây xát vùng mặt, sau đó lên giường nằm giả chết. Để qua mắt lực lượng chức năng cùng người thân, hàng xóm, Thu và mẹ thuê thầy cúng tổ chức khâm liệm trước khi bà con và chính quyền địa phương có mặt.

Đến nửa đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và bí mật đến nhà thầy cúng để tạm lánh. Kịch bản tinh vi này đã đánh lừa được chính quyền địa phương, người thân và hàng xóm.

Sau đó, một đám tang được tổ chức như thật với đông đảo người thân, bà con, bạn bè đến phúng viếng và chôn cất “người xấu số” tại nghĩa trang.

Công an kiểm tra khu mộ giả của Thu (bên trái) (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Sau đó, bà Thập đến UBND phường Phú Sơn làm thủ tục khai tử cho Thu với nguyên nhân đột tử và được cấp trích lục khai tử. Tiếp đó, bà Thập liên hệ với nhân viên bảo hiểm để làm thủ tục thanh toán các gói bảo hiểm của Thu.

Khi đám tang kết thúc, Thu rời địa phương, vào tỉnh Đồng Nai (cũ) để làm ăn.

Bà Thập khai nhận, sau khi nhận được tiền bảo hiểm, bà đã đưa cho em gái của Thu để chuyển lại cho Thu đầu tư vào bất động sản và lĩnh vực AI (trí tuệ nhân tạo). Do đã bị khai tử, không có giấy tờ tùy thân cũng như tài khoản ngân hàng, Thu phải nhờ nhiều người quen đứng tên nhận và giữ tiền nhằm tránh bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thu khai nhận do mắc bệnh và muốn báo hiếu cho mẹ, nhưng nếu tự tử thì không được chi trả bảo hiểm, nên đã nảy sinh ý định giả chết.

Thu khai: “Sau khi chết, tôi sẽ bỏ đi thật xa, cắt đứt mọi liên lạc và không còn liên quan gì đến gia đình. Khi đó, tôi sẽ giống như một người "thay cung đổi số", thay đổi hoàn toàn bản thân”.

Quá trình điều tra xác định, người thầy cúng được Thu thuê đã qua đời vào năm 2022.

Các đối tượng Nguyễn Thị Thu (trái) và Trần Thị Thập (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, năm 2020, Nguyễn Thị Thu mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential và Công ty CP Bảo hiểm Nhân thọ Phú Hưng.

Thời điểm này, Thu biết mình mắc bệnh ung thư nên cùng mẹ lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm rồi trốn đi làm ăn xa.

Ngày 21/12/2025, sau 5 năm lẩn trốn, Thu bất ngờ tìm về địa phương xin xóa khai tử và bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.