Từ tố cáo của khách hàng đến quyết định bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Sau khi thu hơn 131 tỷ đồng của khách hàng thông qua các hợp đồng góp vốn tại dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng) đã bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời làm rõ diễn biến trước khi ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam nữ doanh nhân này.

Khách hàng đóng hàng tỷ đồng nhưng dự án không triển khai

Theo hồ sơ vụ án, ông L.Q.A. (SN 1979, ngụ Đồng Tháp) cùng ông N.V.D. góp vốn mua 2 nền đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội, Phú Quốc, tỉnh An Giang (dự án Royal Streammy Villas) thông qua hợp đồng với Công ty Đảo Vàng do bà Tiền làm giám đốc.

Ông A. và D. đã thanh toán 95% giá trị 2 nền đất, tương đương với số tiền hơn 4,2 tỷ đồng cho GIS từ năm 2019. Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, dự án vẫn chưa được triển khai thực hiện và Công ty Đảo Vàng không chuyển nhượng được 2 nền đất trên cho khách hàng.

Qua tìm hiểu, ông A. và ông D. biết được dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, chưa thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục thuế TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ.

Nhận thấy Công ty Đảo Vàng không có quyền ký hợp đồng mua bán sản phẩm là nền đất nhưng vẫn thu 95% giá trị, ông D. đã làm đơn tố cáo bà Nguyễn Ngọc Tiền.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bà Nguyễn Ngọc Tiền (Ảnh: Nguyễn Long).

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) đã vào cuộc điều tra, xác minh đơn tố giác của bị hại.

Ngày 15/3/2023, PC03 đã ban hành công văn gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (viết tắt là CIC) đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

9 ngày sau, CIC có công văn phản hồi PC03 với nội dung: “Ngày 1/3/2018, Công ty Kiên Giang ký hợp đồng với Công ty Đảo Vàng về việc hợp tác đầu tư tại Dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.

Tại thời điểm ký hợp đồng, căn cứ vào các nội dung thỏa thuận giữa các bên và các quy định của pháp luật, Công ty Đảo Vàng không có thẩm quyền ký các hợp đồng để huy động vốn của khách hàng.

Đến cuối năm 2022, Công ty Kiên Giang nhận đơn phản ánh của một số khách hàng về việc Công ty Đảo Vàng lợi dụng thông tin, hình ảnh dự án, ký hợp đồng hợp tác với chủ đầu tư để huy động vốn và sử dụng sai mục đích, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, thương hiệu và uy tín của chủ đầu tư.

Do đó, Công ty Kiên Giang đã ban hành thông báo tạm dừng thực hiện hợp đồng với Công ty Đảo Vàng tại dự án này".

Ngoài ra, tháng 4/2023, CIC còn có công văn gửi PC03 thông báo: “Đến nay, hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CIC Group và GIS vẫn đang có hiệu lực, chưa có văn bản thay thế hay thỏa thuận chấm dứt.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, GIS đã góp vốn 60 tỷ đồng. Đến ngày 1/4/2022, GIS tiếp tục thanh toán thêm 5 tỷ đồng. Tổng số tiền CIC Group đã nhận từ GIS là 65 tỷ đồng.

Số tiền này không xuất phát từ việc thu của khách hàng theo các hợp đồng hợp tác đầu tư mà GIS đã ký”.

Dự án chưa đủ điều kiện pháp lý vẫn huy động vốn

Ngày 17/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí đăng thông báo để khách hàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với GIS tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội liên hệ, hợp tác với cơ quan điều tra.

Đến nay, đã có 13 khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra, liên quan 19 nền đất với tổng số tiền hơn 41 tỷ đồng.

Ngày 27/7/2023, Công an TPHCM có công văn gửi các đơn vị chức năng tỉnh Kiên Giang cũ và TP Phú Quốc cũ để yêu cầu cung cấp thông tin về tiến độ thực hiện dự án.

Sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc lần lượt có văn bản phản hồi, cho biết đến thời điểm tháng 7/2023, các sản phẩm bất động sản hình thành trong tương lai tại dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Đồng thời, một số hạng mục xây dựng đã được thi công khi chưa có giấy phép.

Công an khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền (Ảnh: Ngọc Long).

Ngày 10/3/2025, TAND TP Phú Quốc (nay là TAND Khu vực 2, tỉnh An Giang) tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CIC và GIS.

Đến ngày 25/7/2025, TAND tỉnh An Giang tiếp tục tuyên hủy hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai bên và buộc CIC hoàn trả cho GIS số tiền 65 tỷ đồng. Quan hệ hợp tác đầu tư giữa hai doanh nghiệp chấm dứt.

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, ngày 25/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 20/3, cơ quan công an thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền.

Theo cáo buộc, từ ngày 1/3/2018 đến tháng 6/2023, bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của hàng chục khách hàng. Trong đó, 13 khách hàng tố cáo Công ty Đảo Vàng ký hợp đồng bán 19 nền đất, chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.