Vai trò của nguyên Bộ trưởng Kim Tiến trong phi vụ "chạy án" 2 triệu USD

Trong vụ án xảy ra tại 2 dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, VKSND Tối cao đã truy tố Lê Thanh Thiêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Thiêm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc có thể “giúp” Thắng không bị xử lý liên quan sai phạm trong quá trình triển khai hai dự án nêu trên.

Theo tài liệu, ngày 11/3/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn và Lê Thành Công trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm Bộ Y tế) để liên hệ Đoàn kiểm tra nhờ giúp đỡ.

Do biết Lê Thanh Thiêm là người có quan hệ xã hội rộng, Lê Thành Công đã đưa Thắng đến gặp Thiêm để giới thiệu.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Ảnh: Đức Văn).

Vài ngày sau, Thiêm gọi Nguyễn Chiến Thắng đến nhà, nói đã “nhờ được” và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Tin lời, Thắng đã 3 lần đưa tiền cho Thiêm thông qua Nguyễn Thanh Toàn.

Cụ thể, khoảng giữa tháng 9/2021, Thắng chuẩn bị 1 triệu USD, để trong vali hiệu Samsonite, nhờ Toàn mang đến nhà hàng tại số 3A Nguyễn Khắc Cần, phường Cửa Nam, Hà Nội giao cho Thiêm.

Ngày 27/9/2021, Thắng tiếp tục chuẩn bị 600.000 USD, để trong thùng giấy đựng nước Lavie, nhờ Toàn mang đến nhà riêng của Thiêm.

Hai ngày sau, ngày 29/9/2021, Thắng chuẩn bị 400.000 USD, để trong túi xách hiệu Samsonite, tiếp tục nhờ Toàn đưa đến nhà riêng của Thiêm.

Lời khai của Nguyễn Chiến Thắng về diễn biến các lần đưa tiền được xác định phù hợp với tài liệu điều tra. Thắng khai số tiền 2 triệu USD này có nguồn từ tiền các nhà thầu đưa khi còn làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm nhưng chưa chi hết. Số tiền được gửi tiết kiệm tại TechcomBank khoảng 28 tỷ đồng.

Sau 3 lần rút tiền tiết kiệm cá nhân, Thắng liên hệ các tiệm vàng trên phố Hà Trung để đổi từ tiền VNĐ sang USD rồi đưa cho Thiêm. Ông Nguyễn Thanh Toàn, cán bộ Ban Y tế trọng điểm, cũng có lời khai phù hợp với diễn biến vụ việc.

Cơ quan điều tra cho rằng có đủ căn cứ xác định Lê Thanh Thiêm đã nhận 2 triệu USD của Nguyễn Chiến Thắng, hứa hẹn sẽ giúp Thắng không bị xử lý, nhưng sau khi nhận tiền thì không đưa cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tác động, mà chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.