Nhiều phụ nữ bị dụ dỗ mất hàng chục tỷ đồng cho Mr Pips

Trong hơn 700 vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền do nhóm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) thực hiện, có nhiều bị hại là nữ giới bị dụ dỗ tham gia và bị chiếm đoạt tài sản. Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là 35 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cáo buộc Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ 738 vụ, với tổng số tiền hơn 1.300 tỷ đồng. Ngọ bị xác định đã bàn bạc với Nam việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex trên toàn quốc, sau đó được giao quản lý 20 văn phòng kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vì vậy, Ngọ phải chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo, số tiền chiếm đoạt là 216 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, số tiền các bị hại bị chiếm đoạt thấp nhất là vài chục triệu đồng, còn cao nhất là 35 tỷ đồng.

Mr Pips Phó Đức Nam (Ảnh: FBNV).

Điển hình, chị N.P.T. (31 tuổi) trong thời gian từ tháng 11/2022 đến tháng 10/2023 bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế dùng các tài khoản Zalo liên hệ, dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn chứng khoán forex của Phó Đức Nam.

Chị T. dùng tài khoản tại BIDV, OCB chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn do các đối tượng cung cấp, gồm tài khoản 1031476369 tại Vietcombank và 417736-ACB-CTYTNHH SKYLIGHT, với tổng số tiền 11,3 tỷ đồng. Trong quá trình đầu tư, chị rút được hơn 1,1 tỷ đồng, sau đó tài khoản bị "cháy" và bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Một trường hợp khác là chị T.S. (33 tuổi), từ tháng 9/2022 bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế qua kênh Zalo dụ dỗ mở tài khoản đầu tư trên sàn của Phó Đức Nam. Chị S. đã chuyển 11,6 tỷ đồng nhưng mới rút được 48 triệu đồng, còn 11,5 tỷ đồng bị "cháy" tài khoản.

Còn chị B.T.P. (39 tuổi) từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2024 bị người của Nam liên hệ dụ dỗ. Chị P. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn do các đối tượng cung cấp, gồm tài khoản 8600021398 tại BIDV đứng tên Công ty TNHH Hopper và tài khoản 00005808246 tại TPBank, với tổng số tiền 12,9 tỷ đồng. Quá trình đầu tư, chị P. rút được hơn 1 tỷ đồng, gần 12 tỷ đồng bị chiếm đoạt.

Kết luận điều tra còn nêu chị Phan T.N.H. (40 tuổi), bị các đối tượng dùng tài khoản Zalo Nhã Lam, Zalo Minh Tuấn, Telegram Minh Khuê, Telegram Linh, Telegram Khải Duy liên hệ mời mở tài khoản đầu tư. Chị H. đã chuyển hơn 11,4 tỷ đồng vào hai tài khoản 1026343270 và 1028830607 tại Vietcombank.

Trong quá trình đầu tư, chị rút được hơn 600 triệu đồng, số còn lại bị "cháy" tài khoản, mất hết.

Lê Khắc Ngọ Mr Hunter (Ảnh: FBNV).

Chị M.H. (55 tuổi), trong giai đoạn 2021-2022 bị dụ dỗ chuyển 21,3 tỷ đồng để đầu tư, rút được hơn 1,2 tỷ đồng, còn hơn 20,1 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Chị N.P. (37 tuổi) từ tháng 4/2022 bị lôi kéo tham gia, đã chuyển hơn 20 tỷ đồng, rút được 1,9 tỷ đồng, sau đó bị cháy tài khoản, thua lỗ hơn 18,1 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chị N.T.N. (40 tuổi) là nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất. Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, chị bị các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng các tài khoản Zalo Yến, Tú, Hà, Đỗ Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Vũ, Trần Chiến, Trần Minh Đức liên hệ mời đầu tư.

Chị N. chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn do đối tượng cung cấp, với tổng số tiền 35 tỷ đồng và mất trắng.

Ngoài ra, chị H.T.H. (50 tuổi) cũng bị dụ dỗ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng liên kết với sàn do các đối tượng cung cấp và bị đánh cháy tài khoản hơn 12,1 tỷ đồng.