Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sau gần 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 27/5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Trước đó, bà Kim Tiến bị Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến với vai trò là người đứng đầu Bộ Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của ngành, trong đó có việc quản lý thực hiện dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Song do tin tưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, quy trình lựa chọn nhà thầu, cho phép thuê tư vấn nước ngoài lập dự án nên bị cáo Kim Tiến đã ký phê duyệt lựa chọn nhà thầu nước ngoài và phương án thiết kế kiến trúc khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

“Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ và đúng quy định pháp luật trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến quá trình thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, dự án đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước 803 tỷ đồng”, đại diện VKS nhấn mạnh.

Đánh giá tổng thể vụ án, VKS cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn tài sản Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Y tế khi không chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ để sớm phát hiện sai phạm tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2.

Bị cáo khai đã ký nhiều tờ trình, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tư vấn thiết kế… dựa trên đề xuất và thẩm định của các đơn vị chuyên môn.

"Sau này chúng tôi nhận thấy kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đủ điều kiện, là tiền đề dẫn tới dự án chậm tiến độ, gây sai phạm và lãng phí. Bị cáo rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu”, bà Tiến trình bày.

Nói về việc để Công ty VK tham gia dự án, cựu Bộ trưởng khẳng định trước đó không biết Công ty VK và cũng yêu cầu mời thêm các đơn vị tư vấn của Mỹ, Nhật Bản để so sánh, lựa chọn phương án tối ưu.