Mức án của 10 bị cáo trong vụ Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2

Chiều 27/5, HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ:

1. Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế, 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 20 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hình phạt 30 năm tù.

2. Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế, 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 15 năm tù về tội Nhận hối lộ. Tổng hình phạt 25 năm tù.

Tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí:

3. Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, 6 năm tù.

4. Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, 3 năm tù.

5. Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng kỹ thuật dự toán Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, 7 năm tù.

6. Đào Xuân Sinh, cựu Giám đốc Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng SHT, 3 năm 6 tháng tù.

7. Nguyễn Doãn Tú, cựu Phó vụ trưởng trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế, 3 năm tù.

8. Lê Văn Cư, cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng, 3 năm tù.

9. Hoàng Xuân Hiệp, cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng, 3 năm tù.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

10. Lê Thanh Thiêm, cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX sơ thẩm buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát lãng phí trong vụ án này.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến phải bồi thường 108 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bồi thường 393 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bồi thường 223,5 tỷ đồng,...

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung, Trần Văn Sinh, Đào Xuân Sinh, Nguyễn Doãn Tú, Lê Văn Cư, Hoàng Xuân Hiệp bị HĐXX buộc yêu cầu bồi thường từ 1 tỷ đồng đến 29,5 tỷ đồng.