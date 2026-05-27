Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị tuyên 6 năm tù

"Vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước"

15h, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội bắt đầu tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (Ảnh: Nguyễn Hải).

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, của cán bộ công chức khi thực thi nhiệm vụ, tạo dư luận xấu trong xã hội; phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp.

"Đây là vụ án điển hình về gây thất thoát, lãng phí nguồn vốn nhà nước, cần thiết phải đưa các bị cáo ra xét xử nghiêm minh", HĐXX nhấn mạnh.

Theo HĐXX, trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực xây dựng; được giao làm Giám đốc Ban Y tế trọng điểm - đơn vị có vai trò quan trọng trong việc thực hiện dự án Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Quá trình thực hiện, triển khai dự án, bị cáo đã có hành vi sai phạm, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo còn nhận hối lộ số tiền lớn nên phải chịu trách nhiệm cao hơn các bị cáo khác.

Đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, HĐXX cho rằng, tuy bị cáo không trực tiếp thực hiện hành vi gây ra hậu quả khiến dự án bị đình trệ, gây thất thoát, lãng phí, nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt các quyết định lựa chọn nhà thầu…, là cơ sở để Nguyễn Chiến Thắng và các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội.

Từ những phân tích, nhận định trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng mức án 13 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 20 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 30 năm tù).

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế (Bộ Y tế) bị tuyên phạt mức án 10 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội Nhận hối lộ (tổng hình phạt 25 năm tù).

Đối với 7 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 3 năm tù đến 7 năm tù về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cựu Bộ trưởng Y tế thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu

Trong những ngày xét xử vụ án, bà Kim Tiến nhiều lần thể hiện sự day dứt, ăn năn khi nhắc tới những sai phạm xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 bị đình trệ suốt nhiều năm, gây thất thoát và lãng phí lớn cho Nhà nước.

Tại tòa, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành y tế trong giai đoạn triển khai dự án và gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm đã xảy ra, đồng thời cho rằng đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý đầu tư công.

Bà Kim Tiến khai, khi quyết định triển khai xây dựng Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai cơ sở 2 mục tiêu của Bộ Y tế là hình thành các cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, giảm tải cho tuyến trung ương, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân.

Song quá trình thực hiện đã phát sinh hàng loạt vi phạm từ khâu lựa chọn nhà thầu, tư vấn đến quản lý dự án, khiến công trình kéo dài hơn một thập kỷ vẫn chưa thể hoàn thành.

Nữ bị cáo trình bày, bản thân luôn tin tưởng Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) và các đơn vị tham mưu đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục.

Do tin tưởng cấp dưới và các đơn vị chuyên môn, bà đã ký nhiều quyết định phê duyệt liên quan tới dự án mà không phát hiện hết sai phạm.

Trước tòa, cựu Bộ trưởng nhiều lần bày tỏ sự đau xót khi hai bệnh viện nghìn tỷ chưa thể đưa vào hoạt động đúng kế hoạch.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo cho rằng điều day dứt nhất không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn là việc người dân mất đi cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhấn mạnh, nếu hai dự án hoàn thành đúng tiến độ từ nhiều năm trước, sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân được cứu chữa kịp thời, đặc biệt tại khu vực phía Nam Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Luật sư bào chữa cho bà Tiến cho biết thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm mà luôn hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo và thể hiện thái độ ăn năn. Cựu Bộ trưởng cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu, tiền nhận từ cấp dưới để khắc phục hậu quả vụ án.

Trong lời nói sau cùng, bà Nguyễn Thị Kim Tiến mong Hội đồng xét xử xem xét bối cảnh, động cơ thực hiện dự án vì mục tiêu phục vụ người dân, đồng thời cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để bị cáo sớm có cơ hội khắc phục hậu quả và ổn định cuộc sống.