Bắt Cường "Cát", Giám đốc Công ty Quan Minh ở Vân Đồn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Cường (tức Cường “Cát”), Giám đốc Công ty TNHH Quan Minh, về tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên theo khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động) phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an đồng loạt khám xét trụ sở Công ty TNHH Quan Minh tại đặc khu Vân Đồn và nơi ở của các đối tượng liên quan.

Lực lượng chức năng thu giữ hàng chục thùng tài liệu, dữ liệu điện tử cùng vũ khí quân dụng và chất ma túy phục vụ điều tra.

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Hoàng Văn Cường tại trụ sở Công ty TNHH Quan Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngoài Hoàng Văn Cường, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh còn khởi tố, bắt tạm giam Lưu Chí Hiếu và Bùi Quang Chung, là nhân viên Công ty TNHH Quan Minh, về các tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ vũ khí quân dụng. Hai bị can này đều có nhiều tiền án, tiền sự.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hoàng Văn Cường có nhiều đơn thư khiếu kiện phức tạp, vượt cấp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bị can còn thu nạp nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự như giết người, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản để làm nhân viên bảo vệ, trông coi việc khai thác cát trên vùng biển thuộc đặc khu Vân Đồn.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, bị can có nhiều mối quan hệ nên được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm đấu tranh với các hành vi lợi dụng chức vụ, trục lợi trên tài nguyên quốc gia.

Cơ quan công an đồng thời kêu gọi các đối tượng có hành vi sai phạm chủ động đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khai báo, đầu thú để được xem xét khoan hồng theo quy định của pháp luật.