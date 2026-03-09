Xác định danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng

Ngày 9/3, Công an Hải Phòng đã có thông tin về vụ việc cô gái bị một người đàn ông kéo lê trên đường thu hút cộng đồng mạng xã hội mấy ngày nay.

Hình ảnh cô gái bị kéo lê trên đường lan truyền mạng xã hội (Ảnh: Đ.X.).

Theo đó, khoảng 7h ngày 8/3, Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú tại thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng chị H.A.T. (SN 2002, trú tại phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi taxi Grab từ nơi ở của chị T. đến phà Giải, thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng để đến nhà người quen.

Đến khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường trở về, Huấn và chị T. phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Huấn dùng tay, chân đánh vào vùng mặt và túm áo kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải.

Hậu quả, chị T. bị thương ở vùng mũi và hàm trái.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đang phối hợp Công an xã An Thành lập hồ sơ, xử lý Bàn Văn Huấn theo quy định của pháp luật.