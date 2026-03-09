Công an Hải Phòng xác minh clip cô gái bị người đàn ông kéo lê trên đường

Ngày 8/3, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cô gái bị kéo lê trên đường, miệng chảy máu, luôn mồm khóc và la hét, gây chú ý trong dư luận.

Hình ảnh người đàn ông kéo lê cô gái trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, cô gái đi chân đất, mặc quần bò xanh, áo khoác màu nâu, bên trong mặc áo trắng. Cô gái bị kéo lê trên đường trong tình trạng trang phục xộc xệch, lấm lem bụi đất, trên mặt và áo có nhiều vệt máu.

Một người đàn ông mặc quần ngắn, áo khoác màu xám yêu cầu cô gái đứng dậy. Người này một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo cô gái rồi kéo lê cô trên đường mặc cho cô gái gào khóc.

Trong clip, cô gái cố khoanh tay trước ngực để che chắn, giữ cho áo khỏi tuột ra và nói: “Tao bị ép buộc, từ giờ phút này tao không tự nguyện. Đánh đi!”.

Tối cùng ngày, lãnh đạo Công an TP Hải Phòng xác nhận với báo chí vụ việc xảy ra trên địa bàn xã An Thành. Công an xã đang vào cuộc xác minh.