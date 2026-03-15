Nghi phạm giết 2 người ở Hưng Yên đã tử vong trong ô tô

Tối 15/3, Công an tỉnh Hưng Yên đã có thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra ngày 15/3, tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên.

Cụ thể, khoảng 15h10 cùng ngày, tại nhà anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1991), ở thôn Mỹ Đức, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, Ngô Duy Thăng (SN 1986), trú xã Đông Tiền Hải, đã dùng súng bắn và dao đâm vào người chị N.T.L. (SN 1995, là vợ Thăng), trú xã Đông Tiền Hải, khiến chị L. tử vong tại chỗ.

Ngô Duy Thăng và chiếc ô tô Thăng điều khiển bỏ trốn (Ảnh: CACC).

Sau đó, Thăng sử dụng ô tô mang biển kiểm soát 30K-136.61, đến nhà anh V.V.N. (SN 1987), ở thôn Canh Xuyên, xã Đông Tiền Hải. Tại đây, Thăng dùng dao đâm anh N., sau đó dùng ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường gây án.

Hậu quả anh N. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tiền Hải, sau đó tử vong tại bệnh viện.

Nhận được tin báo vụ việc, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, ổn định tư tưởng nhân dân, gia đình.

Thiếu tướng Trần Xuân Ánh - Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên chỉ đạo Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo các phòng nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, truy bắt đối tượng gây án.

Đến 18h40 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Ngô Duy Thăng đã tử vong trong ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra.