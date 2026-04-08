Tạm giữ khẩn cấp gã đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

Tối 8/4, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Ý (35 tuổi, trú tại khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 4h30 ngày 7/4, Ý cùng 2 người bạn đến quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam), nơi bà T.T.L. (61 tuổi, trú cùng phường) làm việc. Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi liên quan đến việc mua bán bánh bèo.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trong lúc xô xát, đối tượng có lời lẽ thô tục, xúc phạm, dùng dao hăm dọa, ném ghế nhựa và đánh vào đầu, mặt bà L., gây thương tích. Khi con trai nạn nhân đến, Ý tiếp tục rượt đuổi đánh.

Sự việc diễn ra lúc 4h30-4h55 ngày 7/4, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và gây dư luận xấu tại địa phương. Hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật có dấu hiệu của tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó tối 7/4, video ghi lại sự việc đã lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.