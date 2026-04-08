Người phụ nữ bị hành hung ở quán ăn: "Tôi bị chửi mắng, phun nước bọt"

Ngày 8/4, Công an phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cho biết đang làm rõ việc N.V.Y. (35 tuổi, trú tại địa phương) đánh một phụ nữ tại quán ăn, gây thương tích. Nạn nhân trong vụ việc là bà T.T.L. (61 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam).

Bà L. nhập viện sau khi bị người đàn ông xúc phạm và hành hung (Ảnh: Doãn Công).

Cùng ngày, phóng viên có mặt tại Khoa Ngoại Kỹ thuật cao, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (Gia Lai), nơi bà L. đang điều trị sau khi bị hành hung. Sức khỏe bà đã ổn định và tỉnh táo.

Kể lại sự việc, bà L. cho biết khoảng 4h30 ngày 7/4, nhóm 3 người đàn ông vào quán ăn bánh bèo, có biểu hiện đã uống bia rượu. Sau khi bà mang bánh ra và lấy nước chấm, một người trong nhóm bất ngờ chửi bới.

“Tôi làm bánh bèo cho họ ăn, không nói gì. Tuy nhiên, người này vẫn chửi bới và nhiều lần phun nước bọt vào mặt tôi”, bà L. kể.

Người phụ nữ bị hành hung ở quán ăn lên tiếng (Video: Doãn Công).

Bức xúc, người phụ nữ lên tiếng nhắc nhở vì hành vi xúc phạm nhưng người đàn ông tiếp tục chửi mắng, phun nước bọt về phía bà. “Tôi có nói dù gì tôi cũng đáng tuổi cha mẹ của cậu, việc chửi tôi cũng như chửi mẹ mình. Sau đó, người này cầm ghế nhựa đánh nhưng không trúng, rồi lao vào hành hung”, bà L. kể.

Theo nạn nhân, người này sau đó chạy ra xe lấy dao đòi chém nhưng bị 2 người đi cùng ngăn lại. Thời điểm đó quán vắng khách, bà lo lắng gọi con trai tới thì bị người này đánh vào đầu, mặt.

Sau vụ việc, vợ người đàn ông đã đến bệnh viện thăm hỏi, xin lỗi và hỗ trợ 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, bà L. không sử dụng số tiền này.

“Sự việc đã xảy ra, tôi muốn hòa giải vì hơn thua để làm gì. Tôi cũng muốn bãi nại do thấy tội, vì vợ người đàn ông này sắp sinh. Tuy nhiên, con cháu lo lắng, sợ tôi gặp chuyện gì nên nhất quyết để luật pháp xử lý”, bà nói.

Quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, nơi bà L. làm việc (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, tối 7/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh nhóm 3 người đàn ông ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một người trong số này xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc trên.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, các video lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn những vụ việc tương tự.