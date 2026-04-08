Đã xác định người đàn ông tấn công bà lão tại quán ăn

Ngày 8/4, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) đã có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc xảy ra tại một quán ăn khuya trên địa bàn.

Khoảng 4h35 ngày 7/4, tại một quán ăn vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ, ông N.V.Y. (35 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam) và người phục vụ là bà T.T.L. (61 tuổi, trú tại địa phương) xảy ra mâu thuẫn trong quá trình phục vụ, dẫn đến cãi vã.

Quán ăn trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai), nơi xảy ra vụ việc một người phụ nữ bị hành hung (Ảnh: Doãn Công).

Sau đó, ông Y. bê chồng ghế nhựa ném về phía bà L. nhưng không trúng. Đáng chú ý, người này còn có hành vi chửi bới, nhổ nước bọt, đe dọa và tấn công vào vùng đầu, cơ thể nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi có người trong nhóm can ngăn.

Theo cơ quan công an, bà L. bị thương tích nhẹ và sức khỏe ổn định. Công an phường Quy Nhơn Nam đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Bà L. bị đánh bầm tím ở mắt trái (Ảnh: Doãn Công).

Như Dân trí đã thông tin, tối 7/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh nhóm 3 người đàn ông ngồi ăn uống tại một quán vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một người trong số này xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ phục vụ tại quán, dẫn đến sự việc trên.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, các video lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông, đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn những vụ việc tương tự.