Xác minh clip người đàn ông bị tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung trên đường

Trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông bị một đối tượng từ ô tô bước xuống liên tục túm cổ áo, bóp cổ và hành hung.

Theo nội dung clip, sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 7/4 tại quốc lộ 10, đoạn qua trung tâm xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Clip người đàn ông bị tài xế ô tô con bóp cổ, hành hung trên đường (Video: Fanpage Oto+).

Thời điểm trên, một người đàn ông mặc áo trắng bị tài xế mặc áo đen bước xuống từ ô tô con, liên tục dùng tay bóp cổ, túm áo và đấm vào mặt. Một lúc sau, người phụ nữ đi xe máy tiến lại gần, tiếp tục chửi bới và dùng dép ném vào người nạn nhân.

Clip sau khi xuất hiện trên mạng đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành động hung hãn của tài xế ô tô.

Ngày 8/4, lãnh đạo Công an xã Nga Sơn cho biết lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo vị lãnh đạo này, sau khi nhận được thông tin, lực lượng tuần tra của đơn vị đã lập tức vào cuộc, xuyên đêm truy tìm danh tính nam tài xế trong clip.

Bước đầu, Công an xã Nga Sơn đã xác định tài xế trong clip trú tại xã Hồ Vương còn người đàn ông bị đánh trú tại xã Nga Thắng, đều thuộc tỉnh Thanh Hóa.

“Chúng tôi đã làm việc với những người liên quan. Đơn vị đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Nga Sơn nói.