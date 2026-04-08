Công an xác minh video người đàn ông tấn công bà lão ở quán ăn

Ngày 8/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một phụ nữ bị hành hung tại quán ăn khuya trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ.

Sau khi video lan truyền trên mạng xã hội, UBND phường đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh danh tính những người liên quan, đặc biệt là đối tượng có hành vi chửi bới, xúc phạm và tấn công người phụ nữ lớn tuổi để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó tối 7/4, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh nhóm 3 người đàn ông ngồi ăn uống tại một quán ăn ở vỉa hè trên đường Hoàng Văn Thụ. Trong lúc ăn uống, một người đàn ông xảy ra mâu thuẫn với người phụ nữ lớn tuổi phục vụ tại quán.

Đáng chú ý, người này bất ngờ bê chồng ghế nhựa ném mạnh về phía bà lão. Không dừng lại, đối tượng còn có hành vi nhổ nước bọt, chửi bới, đe dọa và liên tiếp tấn công vào vùng đầu và cơ thể nạn nhân. Sự việc chỉ dừng lại khi một người trong nhóm đứng ra can ngăn.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được cho là xảy ra vào khoảng 4h35 sáng 7/4. Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, các video lan truyền nhanh chóng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe và ngăn chặn những vụ việc tương tự.