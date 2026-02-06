Tài "Đen" dành 3 tháng nung nấu kịch bản tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng

Hơn 3 tháng chuẩn bị cho vụ cướp

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Công an tổ chức họp báo, thông tin công khai kết quả điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá (Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank, Chi nhánh Gia Lai), thuộc phường Hội Phú, Gia Lai.

Theo cơ quan điều tra, 2 đối tượng trực tiếp thực hiện vụ cướp là Phạm Anh Tài (biệt danh Tài “Đen”, 36 tuổi, trú tại phường Kon Tum, Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (33 tuổi, trú tại xã Đăk Cấm, Quảng Ngãi).

Hai đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng là Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân (từ trái qua phải) (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận sau khi gây án, cả 2 điều khiển xe máy đến khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, Gia Lai) để đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm và chôn xe máy nhằm xóa dấu vết.

Sau đó, các đối tượng tiếp tục sử dụng 2 xe máy đã chuẩn bị sẵn, cho tiền vào gùi, giả làm người dân tộc thiểu số đi làm rẫy rồi di chuyển về khu vực Biển Hồ (xã Biển Hồ, Gia Lai). Tại đây, chúng tiếp tục phi tang 2 xe máy cùng cuốc, xẻng xuống khu vực Biển Hồ.

Ngoài chôn một phương tiện gây án, 2 đối tượng cướp ngân hàng còn phi tang 2 xe máy khác xuống khu vực Biển Hồ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Sau đó, cả hai trốn vào TPHCM để tẩu tán số tiền cướp được. Vài ngày sau, Ân quay về nhà tại Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, còn Tài tiếp tục lẩn trốn ở nhiều địa phương.

Tối 4/2, lực lượng công an đã bắt giữ Ân tại địa bàn phường Kon Tum, Quảng Ngãi. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một khẩu súng, 830 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Từ việc bắt giữ Ân, ngày 5/2, Ban chuyên án tiếp tục truy bắt Tài, khi đối tượng đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Khám xét nhà trọ của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 khẩu súng ngắn, 45 viên đạn, 2 dùi cui điện, 107 triệu đồng tiền mặt và 2 nhẫn vàng.

Khai về động cơ gây án, Tài cho rằng: “Túng tiền làm liều, chứ cũng không nghĩ nhiều. Biết ở Việt Nam chưa có ai cướp ngân hàng mà thoát được nhưng vẫn muốn làm. Tôi mất hơn 3 tháng để chuẩn bị cho vụ cướp”.

Khẩn trương vây bắt 2 tên cướp nguy hiểm

Qua điều tra, Tài được xác định là đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về tội Giết người từ năm 2018. Đối tượng này từng sử dụng súng AK để gây án và có nhiều đàn em thân tín, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng chống trả lực lượng chức năng.

Nói về những khó khăn, nguy hiểm trong quá trình truy bắt, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, căn cứ hình ảnh camera của ngân hàng, cơ quan điều tra xác định đây là các đối tượng đặc biệt liều lĩnh, manh động.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, yêu cầu thời điểm đó là đặt ra phải nhanh chóng bắt giữ đối tượng nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng truy bắt, người dân và chính các đối tượng trong quá trình vây bắt.

“Sau khi xác định được đối tượng, Ban chuyên án đã xây dựng phương án huy động lực lượng, tổ chức bắt giữ hết sức thận trọng vì các tên cướp manh động, có vũ khí nguy hiểm”, đại diện Cục Cảnh sát hình sự thông tin.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều đơn vị điều tra tại các tỉnh, thành phố kiểm tra tang vật trong vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Phạm Hoàng).

Cục Cảnh sát hình sự nhận định, công tác điều tra ban đầu gặp nhiều khó khăn do các đối tượng gây án chỉ trong khoảng 5 phút, sử dụng khẩu trang, găng tay để che giấu nhận dạng. Các đối tượng lựa chọn thời điểm chiều tối nhằm dễ dàng lẩn trốn. Những yếu tố này cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương thức gây án và đường tẩu thoát.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trong quá trình gây án, lẩn trốn, các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan chức năng. Trong đó, các đối tượng giả danh Grap nhằm che giấu hành vi, sử dụng xe máy để nhanh chóng rời khỏi hiện trường, gây khó khăn cho công tác truy xét.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, việc tiếp nhận, khai thác nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Lực lượng chức năng đã tiếp nhận hàng trăm nguồn tin có giá trị, không chỉ từ ở Gia Lai mà còn từ nhiều địa phương khác. Nhờ vậy, từng manh mối được mở ra, phục vụ cho quá trình truy bắt.

Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an TPHCM để điều tra mở rộng vụ án theo quy định pháp luật.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, Phạm Anh Tài cùng đàn em Lê Văn Ân mặc áo giống xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú. Tại đây, chúng dùng súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.

Sau 18 ngày, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và công an nhiều địa phương bắt giữ thành công Tài và Ân.