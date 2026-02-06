Thứ trưởng Bộ Công an: Đã bắt khoảng 10 đối tượng trong vụ cướp ngân hàng

Sau gần 18 ngày truy xét, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt được các nghi phạm vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch thuộc một chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú.

Dự kiến 10h sáng nay, 6/2, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo, thông tin công khai về quá trình điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ cướp nói trên.

Hình ảnh 2 tên cướp ngân hàng trên đường chạy trốn (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng nghiệp vụ đã khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy xét các nghi phạm.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, từ hình ảnh trích xuất từ camera an ninh tại phòng giao dịch và các tuyến đường xung quanh, lực lượng chức năng nhanh chóng đưa ra đặc điểm nhận dạng, phương tiện di chuyển của 2 tên cướp ngân hàng.

Lực lượng công an đã rà soát, khoanh vùng mọi hướng di chuyển khả nghi, đặc biệt tập trung vào các tuyến quốc lộ, khu vực giáp ranh.

Công an phát hiện chiếc xe máy mà 2 đối tượng cướp ngân hàng chôn cách hiện trường gây án khoảng 5km (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Gia Lai và công an nhiều địa phương tổ chức trinh sát, khẩn trương bắt các nghi phạm liên quan đến vụ cướp ngân hàng.

Trước đó, khoảng 16h ngày 19/1, 2 đối tượng nam giới mặc áo giống trang phục xe ôm công nghệ (Grab) xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Tại đây, chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Một tuần sau, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện 2 tên cướp ngân hàng dùng để lưu thông, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây nhằm ngụy trang.