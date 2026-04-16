Công an TPHCM lưu ý công tác phòng cháy sau vụ hỏa hoạn làm 2 người chết

Tại buổi họp báo cung cấp các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 16/4, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (Công an TPHCM), đã thông tin về vụ cháy khiến 2 người chết vừa diễn ra. Qua đó, Công an TPHCM tiếp tục cảnh báo và lưu ý người dân về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt đối với các công trình nhà ở kết hợp với kinh doanh trên địa bàn.

Đại diện Công an TPHCM thông tin, vụ cháy diễn ra lúc 3h ngày 12/4 tại công trình nhà ở kết hợp kinh doanh nằm trên đường Nguyễn Thị Thơi, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM. Diện tích đám cháy chỉ khoảng 20m2 nhưng đã làm 2 người chết và 5 người bị thương.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng lưu ý, các công trình nhà cao tầng ngăn thành nhiều phòng cho thuê cần đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy để tránh các vụ việc tương tự.

Cụ thể, công trình có quy mô từ 7 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 3.000m2 trở lên, chủ đầu tư phải thực hiện thẩm định thiết kế, nghiệm thu về PCCC theo quy định. Công trình dưới 7 tầng và tổng diện tích sàn dưới 3.000m2, chủ đầu tư phải tự thẩm định, nghiệm thu về PCCC theo quy định.

Đại diện Công an TPHCM cho hay, công trình có quy mô 7 tầng trở lên phải áp dụng các quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 06:2022 (sửa đổi 1:2023) của Bộ Xây dựng. Đặc biệt, các công trình phải đảm bảo 2 lối thoát nạn, chiều rộng tối thiểu 0,9m (một số trường hợp được bố trí một lối thoát nạn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật khác).

Ngoài ra, khu vực kinh doanh hoặc khu để xe phải ngăn cách với các khu vực công năng còn lại bằng vật liệu ngăn cháy, chống cháy với giới hạn chịu lửa theo quy định tối thiểu 30 phút. Nhà cao từ 3 tầng trở lên hoặc tổng diện tích sàn từ 700m2 trở lên thì phải lắp đặt hệ thống báo cháy tự động.

Ngoài ra, công trình phải trang bị, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn thoát nạn, bình chữa cháy tại chỗ, mặt nạ lọc độc, mặt nạ phòng độc cách ly, các dụng cụ phá dỡ thô sơ.

Lãnh đạo PC07 thông tin thêm, các cơ sở trên địa bàn thuộc diện phải lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy tự động kết nối với trung tâm chỉ huy cần thực hiện trước ngày 1/7/2027. Theo chỉ đạo của Bộ Công an, TPHCM là một trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương cần cố gắng thực hiện việc này trước ngày 15/10.

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết Công an TPHCM đã cùng công an các địa phương tuyên truyền, vận động trên 190.000 lượt cơ sở về nội dung này, đạt 100% cơ sở thuộc diện phải lắp đặt thiết bị. Đến nay, gần 18.000 cơ sở đã ký cam kết thực hiện, đạt tỉ lệ gần 10%.