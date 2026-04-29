TPHCM bình yên hơn, “hiệp sĩ đường phố” dừng lại sau những năm bắt cướp

Tháng 4, TPHCM rực rỡ cờ hoa, băng rôn trên nhiều tuyến phố, hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975-30/4/2026). Sau hơn nửa thế kỷ thống nhất, thành phố có nhiều thay đổi về diện mạo và quy mô, trong đó có việc mở rộng địa giới hành chính khi sáp nhập thêm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những năm qua, TPHCM từng bước phát triển, trở thành một trong những trung tâm kinh tế năng động của cả nước. Đời sống người dân được cải thiện, cơ hội việc làm gia tăng, hệ thống hạ tầng và giao thông tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện.

Bên cạnh phát triển kinh tế, tình hình an ninh trật tự tại TPHCM được đảm bảo. Tình trạng cướp giật giảm rõ rệt so với trước. Người dân khi tham gia giao thông, sinh hoạt ngoài đường phố đã an tâm hơn.

Người dân thoải mái mang theo túi xách, dạo bước giữa trung tâm TPHCM (Ảnh: Lê Trai).

Ký ức về thời cướp giật lộng hành

Mang theo chiếc máy ảnh, ông Nguyễn Ba (SN 1951, ngụ phường Hòa Hưng) thong thả dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà vào một buổi sáng cuối tuần. Dưới cái nắng tháng 4, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã in dấu thời gian, nhưng bước chân của người đàn ông ngoài 70 tuổi vẫn đều đặn. Dừng lại trước một góc phố, ông nâng máy, ghi lại khoảnh khắc nhóm du khách nước ngoài đang sải bước.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Ba cho biết là người gốc Huế, vào TPHCM học tập, sinh sống từ năm 1970. Ông đã chứng kiến nhiều thay đổi của thành phố qua từng giai đoạn phát triển.

Theo ông Ba, kinh tế TPHCM phát triển nhanh, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự cũng có nhiều chuyển biến tích cực.

“Trước đây, người dân rời xe máy là phải khóa kỹ, luôn để mắt vì sơ hở là mất. Có lúc chở con nhỏ trên đường, tôi quấn khăn cho con mà cũng lo bị cướp giật”, ông Ba kể lại, cho biết có thời điểm ra đường luôn trong tâm trạng dè chừng.

Người dân thoải mái lướt điện thoại ở vỉa hè, công viên (Ảnh: Lê Trai).

Do tình hình an ninh trước đây còn phức tạp, mỗi khi ra đường, ông Ba luôn đề cao cảnh giác, song vẫn không tránh khỏi sự manh động của tội phạm. Ông kể, đầu thập niên 1990, bản thân có hai món đồ quý là chiếc đồng hồ và điện thoại di động “cục gạch”, đều được mua từ tiền dành dụm nên rất trân trọng.

Một lần, khi đứng trên vỉa hè đường Cộng Hòa nghe điện thoại, ông chủ động nép sát vào cột điện để đề phòng cướp giật. “Tôi thấy hai người đi xe máy dừng lại, người ngồi sau xuống xe, giơ tay chào bạn. Nghĩ họ quen biết nhau nên tôi mất cảnh giác. Ngay sau đó, người này vòng ra sau, giật điện thoại rồi nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát”, ông Ba nhớ lại sự việc xảy ra vào năm 1992.

Từ sau lần đó, ông Ba luôn giữ thói quen cẩn trọng khi ra đường.

Người đàn ông 75 tuổi cho rằng, tình trạng cướp giật ở TPHCM hiện đã giảm rõ rệt. “Lâu rồi tôi không còn nghe truy hô cướp. Ra đường cũng thấy an tâm hơn, xe máy dựng trước nhà không còn quá lo lắng. Nhiều người ngồi vỉa hè sử dụng điện thoại thoải mái, đó là điều trước đây khó hình dung”, ông Ba nói.

Chị Phương Thảo cùng nhóm bạn thả dáng, chụp hình kỷ niệm (Ảnh: Lê Trai).

Còn chị Phương Thảo (SN 1986) cùng nhóm bạn từ Thanh Hóa vào TPHCM du lịch trong những ngày tháng 4, không giấu được sự hào hứng. Trước không gian cổ kính của Nhà thờ Đức Bà, các cô gái thoải mái tạo dáng, lưu lại những khoảnh khắc của chuyến đi.

Giữa lúc trò chuyện, cả nhóm chợt giật mình khi nhớ ra đã để túi xách ở bồn cây gần đó. Một chút lo lắng thoáng qua, họ vội quay lại kiểm tra và thở phào khi tài sản vẫn còn nguyên vẹn.

Chị Thảo cho biết, trước đây, chị từng nghe nhiều thông tin về tình hình an ninh tại TPHCM, đặc biệt là nạn cướp giật. Gia đình chị cũng từng có người gặp sự cố tương tự, nên khi đến thành phố, chị không tránh khỏi tâm lý dè chừng.

Tuy vậy, trải nghiệm thực tế khiến chị có cái nhìn khác. “Trước đây, tôi nghe nhiều người lo ngại về an ninh ở TPHCM, nhưng những lần gần đây quay lại, tôi thấy yên tâm hơn. Không rõ do mình may mắn hay tình hình đã cải thiện, nhưng tôi chưa gặp sự cố nào”, chị Thảo chia sẻ.

Tội phạm chùn bước, rời bỏ con đường cũ

Chiều tháng 4 nắng gắt, ông Trần Văn Hoàng (SN 1968, nguyên Trưởng nhóm Phòng chống tội phạm quận Tân Bình cũ) tỉ mỉ xếp những chiếc mũ chờ khách mua. Nhìn người đàn ông dáng nhỏ, ngồi bán hàng trên vỉa hè đường Trường Chinh, ít ai nghĩ ông từng là “khắc tinh” của tội phạm đường phố.

Theo ông Hoàng, khoảng chục năm trước, tại khu vực quận Tân Bình cũ và các vùng giáp ranh, tình trạng cướp giật xảy ra thường xuyên, có vụ nạn nhân bị giật tài sản, ngã xe dẫn đến tử vong. Thời điểm đó, ông cùng nhóm của mình liên tục tham gia truy bắt.

“Có ngày theo dõi, bắt quả tang 2-3 vụ. Tiếng tri hô, điện thoại cầu cứu của nạn nhân lúc nào cũng dồn dập”, ông Hoàng nhớ lại.

"Hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng mưu sinh bằng nghề bán mũ trên đường Trường Chinh (Ảnh: Lê Trai).

Ông Hoàng cho biết, thời điểm đó, tội phạm hoạt động rất manh động, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng hoặc người dân tham gia truy bắt. Nhắc lại, giọng ông trầm xuống. Với người “hiệp sĩ” già, ký ức về hai đồng đội ngã xuống dưới tay tội phạm vẫn còn nguyên nỗi day dứt.

Sự việc xảy ra vào tối 13/5/2015. Nhóm “hiệp sĩ” do ông Hoàng dẫn đầu phát hiện Nguyễn Tấn Tài (SN 1993, còn gọi Tài “Mụn”) và Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994) chuẩn bị trộm xe SH trước một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Khi các “hiệp sĩ” xông vào khống chế, Tài “Mụn” bất ngờ rút dao đâm liên tiếp, khiến anh Nguyễn Văn Thôi (SN 1950) và Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989) tử vong. Ông Hoàng cùng hai người khác bị thương nặng.

Đó có lẽ là cú sốc lớn nhất với một người dày dạn kinh nghiệm như ông Hoàng. Hai đồng đội ra đi, bản thân ông cũng bị thương nặng, vùng bụng phải khâu nhiều mũi và điều trị 8 ngày tại bệnh viện. Tuy vậy, chỉ sau vài tháng, ông tiếp tục trở lại, cùng anh em trong nhóm xuống đường hỗ trợ người dân truy bắt tội phạm.

Ngồi trên vỉa hè đường Trường Chinh, nhìn dòng xe nối dài, thỉnh thoảng bắt gặp hình ảnh người dân đeo túi xách hay ngồi sau xe thoải mái sử dụng điện thoại, ông Hoàng cho rằng đó là điều trước đây khó thấy. Ông nhận định, tình hình hiện nay đã thay đổi rõ rệt, xã hội an toàn hơn.

Theo ông Hoàng, bước chuyển này gắn với giai đoạn lực lượng công an tăng cường đấu tranh, xử lý tội phạm cướp giật. Ngay từ khi giữ cương vị Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Trung tướng Mai Hoàng đã chỉ đạo quyết liệt, coi mỗi vụ cướp giật là vụ án nghiêm trọng để tập trung xử lý. Các đơn vị nghiệp vụ được triển khai đồng bộ, truy quét nhiều băng nhóm chuyên nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khám phá các vụ việc phát sinh. Khi ông Mai Hoàng đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Công an TPHCM, việc chỉ đạo tiếp tục được duy trì với cường độ cao.

Ông Trần Văn Hoàng cho biết, trong vài năm gần đây, tình trạng cướp giật từng tồn tại trong thời gian dài, đã giảm mạnh.

Những vết sẹo của ông Hoàng như minh chứng cho một thời cướp giật lộng hành (Ảnh: Lê Trai).

Ông cho rằng, chính sự quyết liệt của Công an TPHCM khiến tội phạm không còn dám manh nha hoạt động. Nhiều đối tượng sau khi chấp hành án, dù còn nợ nần, cũng không dám quay lại con đường cũ, hoặc chuyển sang địa bàn khác.

“Nhiều người từng bị chính tay tôi bắt, sau khi cải tạo xong lại tìm đến tâm sự. Có người nói, dù còn nợ nhưng không dám đánh đổi, vì giờ gây án là bị bắt ngay. Họ chọn đi làm, thu nhập ít nhưng được tự do”, ông Hoàng kể. Theo ông, ngay cả những đối tượng từng hoạt động chuyên nghiệp cũng phải dè chừng trước sự nghiêm minh, quyết liệt của lực lượng công an.

Khi tình hình an ninh được cải thiện, ông Hoàng cho rằng vai trò của “hiệp sĩ đường phố” không còn cần thiết như trước. Đã nhiều năm, ông và các thành viên trong nhóm không còn trực tiếp tham gia bắt cướp. Với ông, đây cũng là thời điểm phù hợp để dừng lại công việc đã gắn bó hơn nửa cuộc đời.

Nói đến đây, ông khẽ vén vạt áo, để lộ những vết sẹo chằng chịt ở vùng bụng. Đó là dấu tích của lần đối mặt sinh tử, đồng thời cũng là ký ức về quãng thời gian theo đuổi tội phạm đường phố. Ông bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục giữ được sự bình yên, để người dân an tâm sinh sống, không còn nỗi lo trước nạn trộm cướp.