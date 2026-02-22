Người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm công an

Mới đây, Facebook “Xã Yên Lập” chia sẻ hình ảnh lực lượng Công an xã Yên Lập phối hợp với tổ công tác thuộc Phòng CSGT - Công an tỉnh Phú Thọ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông.

Một tài khoản Facebook có tên “H.P.” đã bình luận sai lệch về hoạt động của lực lượng chức năng trên trang này.

Ông P. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì comment sai lệch, xúc phạm lực lượng công an (Ảnh: Công an Yên Lập).

Vào cuộc xác minh, công an làm rõ chủ tài khoản trên là ông N.V.P., trú tại xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.

Ông P. thừa nhận vi phạm do thiếu kiểm chứng thông tin và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên phát ngôn thiếu chuẩn mực, xúc phạm uy tín của lực lượng công an trên mạng xã hội.

Công an xã Yên Lập đã ra quyết định xử phạt người đàn ông này 7,5 triệu đồng, yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm cũng như viết cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.