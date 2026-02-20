Chủ xe và tài xế ô tô đầu kéo bị phạt nặng vì lắp thêm nâng hạ container

Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Thọ) vừa phát hiện ô tô đầu kéo biển kiểm soát 34H-xxx.30 kéo theo sơ mi rơ moóc chở container biển kiểm soát 15R-xxx.59 do ông L.V.T. (trú tại xã Phú Thái, Hải Phòng) điều khiển mắc nhiều vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định phương tiện chở hàng rời (viên nén) để rơi vãi ra đường; chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông được ghi trong giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe từ trên 10% đến 30%.

CSGT còn phát hiện phương tiện tự ý lắp đặt thêm cơ cấu nâng hạ container, làm thay đổi kết cấu kỹ thuật ban đầu của xe. "Đây là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật do tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến độ ổn định và khả năng vận hành của phương tiện”, công an cho hay.

Chủ xe và tài xế bị xem xét xử phạt tổng số tiền lên tới 167 triệu đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Tổ công tác CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe, chủ phương tiện (tổ chức) và trừ điểm giấy phép lái xe của tài xế.

Theo công an, tổng mức phạt tiền đối với chủ phương tiện và lái xe có thể lên tới 167 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của phương tiện theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.

CSGT Phú Thọ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành quy định về tải trọng, không cơi nới thùng xe, không chở hàng quá khổ, quá tải; tuyệt đối không tự ý thay đổi kết cấu, hình dáng, kích thước phương tiện trái với thiết kế của nhà sản xuất.

Công an nhấn mạnh mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ.