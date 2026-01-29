Đánh vợ, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29/1, thông tin từ Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Nguyễn Phích vừa xử phạt một người đàn ông có hành vi bạo lực gia đình.

Trước đó, Công an xã Nguyễn Phích tiếp nhận đơn trình báo của bà T.T.L. (trú tại xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau), yêu cầu xử lý ông Đ.V.Đ. (chồng bà L.) do có hành vi bạo lực gia đình.

Công an xã đã mời ông Đ. lên làm việc để làm rõ. Ông Đ. khai nhận có hành vi đánh vợ gây thương tích.

Cơ quan công an địa phương đã ra quyết định xử phạt hành chính ông Đ. với số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an địa phương cũng khuyến cáo người dân đối xử hài hòa với nhau. Khi phát sinh mâu thuẫn trong gia đình, cần giải quyết trên tinh thần ôn hòa, không nên có những hành động bạo lực nhằm phòng, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.