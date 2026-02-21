Những tình huống pháp lý trong vụ tài xế điều ô tô chặn xe, khoe quan hệ

Những ngày qua, vụ tài xế tại Hà Tĩnh đỗ ô tô chiếm lối đi, điều thêm xe "khóa đầu, khóa đuôi" phương tiện khác và có lời lẽ thách thức, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sự việc xảy ra ngày mùng 2 Tết (ngày 18/2), thời điểm người dân đi chúc Tết, nên gây chú ý và bức xúc trong xã hội.

Những tình huống pháp lý

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Công ty Luật TNHH Long Phúc, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết quyền dừng, đỗ xe không phải là quyền tuyệt đối mà bị giới hạn bởi các quy định bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Người đàn ông đỗ xe chắn lối đi trong ngõ khiến phương tiện khác không thể di chuyển (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoản 3 Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ xe phải bảo đảm "không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ". Khoản 4 Điều 18 quy định không được dừng, đỗ xe tại nơi phần đường chỉ đủ cho một làn xe cơ giới.

"Như vậy, dù tuyến đường không có biển cấm dừng, cấm đỗ, nếu việc đỗ xe gây cản trở giao thông, khiến phương tiện khác không thể lưu thông bình thường, người vi phạm vẫn có thể bị xử phạt hành chính. Với các tuyến ngõ, đường nội đô hẹp chỉ đủ một làn xe, hành vi đỗ xe chiếm lối đi có thể bị xác định vi phạm quy định về dừng, đỗ xe", luật sư Nghĩa phân tích.

Theo luật sư, nếu tài xế cố tình điều thêm phương tiện để chặn đầu, chặn đuôi xe khác, khiến chủ xe không thể di chuyển trong thời gian đáng kể và phát sinh thiệt hại thực tế, ngoài xử phạt hành chính, người vi phạm còn có thể phải bồi thường theo quy định của Bộ luật Dân sự do xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Người đàn ông còn điều thêm ô tô khác để "khóa đuôi" xe người khác (Ảnh: Văn Nguyễn).

Trường hợp hành vi gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, làm mất trật tự nơi công cộng, dẫn đến xô xát hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, cơ quan điều tra có thể xem xét dấu hiệu tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Việc khởi tố hay không sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả cụ thể và đánh giá của cơ quan tố tụng.

Luật sư Nghĩa nhấn mạnh, các phát ngôn mang tính thách thức như "ai cẩu được cứ cẩu, đỗ đến mai cũng được, phạt 100 triệu đồng cũng không sao" hoặc khoe quan hệ không làm thay đổi bản chất pháp lý của hành vi.

"Mọi cá nhân đều bình đẳng trước pháp luật, việc xử lý được xác định trên cơ sở hành vi cụ thể và quy định hiện hành", luật sư nói.

Gặp tình huống tương tự, cần xử lý thế nào?

Luật sư Nghĩa cũng đưa ra lời khuyên với mọi người nếu gặp tình huống tương tự, cả 2 bên cần giữ bình tĩnh, tránh lời nói, hành vi kích động hoặc thách thức có thể khiến sự việc leo thang.

Người bị chắn xe nên trao đổi trực tiếp với thái độ ôn hòa, ghi nhận hiện trường (hình ảnh, video nếu cần) và thông báo cho cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương khi không thể tự thỏa thuận, thay vì tự ý có hành vi đáp trả.

Công an phường Trần Phú mời người đàn ông liên quan đến làm việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngược lại, người đỗ xe cần chủ động hợp tác, nhanh chóng di chuyển phương tiện nếu việc dừng, đỗ gây cản trở, tuyệt đối không cố tình "khóa đầu, khóa đuôi" hay tranh cãi kéo dài.

Từ vụ việc nêu trên, luật sư Nghĩa cho rằng ranh giới giữa được phép đỗ xe và đỗ xe hợp pháp nằm ở việc có gây cản trở, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác hay không.

Việc xử lý nghiêm các hành vi cố tình chiếm dụng không gian giao thông, gây ảnh hưởng đến trật tự chung là cần thiết nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông văn minh.