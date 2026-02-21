CSGT Hà Nội xử phạt hàng trăm tài xế "dính cồn"

Ngày 21/2, Phòng CSGT Hà Nội cho biết trong ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết), các tổ công tác thuộc đơn vị này đã đồng loạt kiểm soát nồng độ cồn trên toàn địa bàn thành phố; xử lý 205 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, trong ngày mùng 4 Tết, lực lượng chức năng đã kiểm soát hơn 11.000 phương tiện, phát hiện và xử lý 205 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Đáng chú ý, CSGT còn phát hiện cả các tài xế taxi và xe khách vi phạm.

Một tài xế taxi bị CSGT kiểm tra, xử lý do vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đơn cử, lúc 10h49 ngày 20/2, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ tại số 42 đường Phạm Văn Đồng, cảnh sát kiểm soát nồng độ cồn với tài xế N.Đ.V. (SN 2000, trú tại Hà Nội) điều khiển xe taxi BKS 29H-943.xx. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,037mg/lít khí thở.

Cũng tại vị trí trên, vào lúc 10h57 cùng ngày, tổ công tác tiếp tục phát hiện tài xế D.Đ.L.T. (SN 1976, trú tại Hà Nội) điều khiển xe taxi BKS 29H-979.xx vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,234mg/lít khí thở. Với vi phạm này, nam tài xế sẽ bị phạt 19 triệu đồng, trừ 10 điểm GPLX.

Tài xế xe khách hợp đồng vi phạm nồng độ cồn (Ảnh: Công an cung cấp).

Làm việc với lực lượng chức năng, các tài xế đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Chiều cùng ngày (20/2) trên đường Doãn Kế Thiện, lực lượng chức năng kiểm soát nồng độ cồn với tài xế M.T.C. (SN 1983, trú tại Hà Nội) điều khiển xe hợp đồng loại 16 chỗ BKS 29E-055.xx. Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm ở mức 0,081mg/lít khí thở.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong ngày 20/2, lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 900 phương tiện kinh doanh vận tải, xử lý 80 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính gần 80 triệu đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 7 trường hợp.

Nhà chức trách cho hay, trong các ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, Phòng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông.