Người thân bị xử phạt, nam thanh niên lên Facebook xúc phạm CSGT

Ngày 21/2, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng ngày 19/2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện tài khoản Facebook “Xaiv Qaib Qus” đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm lực lượng Cảnh sát giao thông, thu hút nhiều lượt tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, hình ảnh lực lượng công an.

Khẩn trương xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là H.A.M. (29 tuổi, trú bản Huổi Lướng, xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên).

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Điện Biên đã phối hợp Công an xã Mường Lạn mời H.A.M. lên làm việc.

Tại cơ quan công an, H.A.M. thừa nhận do bức xúc cá nhân khi người thân bị xử phạt vi phạm hành chính về giao thông nên đã đăng tải nội dung xúc phạm.

Công an làm việc với H.A.M. (Ảnh: An ninh Điện Biên).

Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đăng tải nội dung xin lỗi công khai và cam kết không tái phạm.

Vụ việc đang được Công an Điện Biên củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quyết tâm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật; không đăng tải, chia sẻ nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, tổ chức.

Công an Điện Biên khẳng định mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ.