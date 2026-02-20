Công an cảnh báo thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền"

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trong đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán 2026, công an các đơn vị ở địa phương này đã hỗ trợ trao trả số tài sản lớn cho người dân.

Điển hình, Công an xã Chí Đám hỗ trợ tra soát thành công vụ việc chuyển nhầm hơn 2,2 tỷ đồng, Công an xã Thổ Tang hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng, Công an xã Mường Động phối hợp trao trả 600 triệu đồng, Công an xã Văn Miếu giúp công dân nhận lại 300 triệu đồng…

Công an ở Phú Thọ làm thủ tục để người dân nhận lại gần 500 triệu đồng chuyển nhầm (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an cảnh báo hiện nay tội phạm mạng thường xuyên dàn dựng các kịch bản đánh vào tâm lý lo lắng hoặc sự thiếu hiểu biết của người dân để chiếm đoạt tài sản qua hai thủ đoạn chính.

Thủ đoạn thứ nhất là “chuyển tiền mồi”. Đối tượng xấu chủ động chuyển một khoản tiền nhỏ vào tài khoản của nạn nhân, sau đó giả danh người chuyển nhầm hoặc nhân viên công ty thu hồi nợ để liên tục thúc ép, đe dọa yêu cầu phải chuyển trả vào một tài khoản khác do chúng chỉ định.

Thứ hai, đối tượng xấu dùng thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền”. Lợi dụng người dân đăng tải thông tin cầu cứu trên mạng xã hội sau khi chuyển nhầm tài khoản, các đối tượng giả danh cán bộ ngân hàng tiếp cận, cam kết hỗ trợ lấy lại tiền nhanh chóng. Chúng đưa ra yêu cầu nạn nhân sử dụng ứng dụng ngân hàng quét mã QR với lý do xác minh thông tin, truy cập đường link lạ hoặc cung cấp mã OTP.

Sau khi nạn nhân quét mã QR, đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện lệnh chuyển toàn bộ số dư hiện có.

Từ thực tế đó, Công an tỉnh Phú Thọ đưa ra cảnh báo, đề nghị người dân tuân thủ các bước thực hiện.

Đối với người chuyển nhầm tiền, công an yêu cầu lưu trữ bằng chứng giao dịch (ảnh màn hình, mã tra soát) và thông báo ngay cho ngân hàng để yêu cầu lệnh tra soát.

“Tuyệt đối không tự ý liên hệ đe dọa người nhận hoặc thực hiện theo yêu cầu chuyển phí của người lạ trên mạng. Nếu người nhận không hợp tác, hãy trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ”, Công an tỉnh Phú Thọ nêu rõ.

Với người nhận được tiền chuyển nhầm, công an đề nghị tuyệt đối không rút tiền hoặc chuyển sang tài khoản khác để sử dụng. Hành vi cố tình chiếm giữ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù.

Người dân cần thông báo cho ngân hàng và chỉ thực hiện hoàn trả thông qua hệ thống chính thống hoặc có sự chứng kiến của cơ quan nhà nước như lực lượng công an.

Khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền, đặc biệt giao dịch có giá trị lớn, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin số tài khoản, tên người thụ hưởng và nội dung giao dịch trước khi xác nhận.

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không”: Không cung cấp mã OTP; không quét mã QR hoặc bấm link lạ; không làm việc qua điện thoại với người tự xưng “cán bộ ngân hàng” hay “công an” mà không có giấy mời chính thức.

Khi gặp sự cố, người dân phải kịp thời phối hợp với cơ quan công an gần nhất để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo quy định.