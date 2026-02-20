Vụ nổ mìn mùng 2 Tết: Con dâu chủ nhà may mắn thoát nạn

Ngày 20/2, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực (phường Đào Duy Từ, Thanh Hóa) cho biết sức khỏe 2 bệnh nhân vụ nổ mìn tại gia đình ông L.T.H. (SN 1974, trú tại tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn) đang điều trị tại bệnh viện đã ổn định.

Vị lãnh đạo bệnh viện cũng cho hay, theo lời kể của người nhà các nạn nhân, thời điểm xảy ra vụ nổ, trong nhà ông H. có 12 người ngồi ăn Tết.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

“Vụ nổ khiến 10 người bị thương nặng, 1 người bị thương nhẹ đã được cho về nhà. Ngoài ra, con dâu của ông H. đang mang thai. Rất may, khi vụ nổ xảy ra, chị này đang đi lấy nước nên thoát nạn”, vị lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm.

Ông cũng cho biết, 5 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội); số còn lại được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa và Bệnh viện đa khoa quốc tế Hợp Lực. Hiện các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Các vật dụng trong nhà bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ nổ (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Trước đó, như Dân trí đưa tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án Giết người liên quan đến nghi án nổ mìn khiến 10 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 18h45 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), tại nhà ông L.T.H. xảy ra một vụ nổ lớn, nghi do vật liệu nổ tự chế được đặt tại khu vực phòng khách.

Bác sĩ điều trị cho nạn nhân trong vụ nổ mìn (Ảnh: Cắt từ clip Công an Thanh Hóa).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định Kiều Văn Thanh (SN 1972, em rể ông H.) là nghi phạm của vụ án. Tuy nhiên, người này sau đó được phát hiện đã tử vong trong tư thế treo cổ tại khu vực một kho xăng dầu thuộc tổ dân phố Bắc Hải, phường Nghi Sơn.