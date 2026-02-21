Người đàn ông châm lửa đốt xe máy khi bị dừng kiểm tra

Ngày 21/2, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đơn vị đã bàn giao nam đối tượng có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ để cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, hơn 12h30 ngày 20/2, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ khu vực Cam Ranh làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường Cam Linh (Khánh Hòa) phát hiện nam đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Nam đối tượng ở Khánh Hòa đốt xe khi bị dừng phương tiện kiểm tra (Ảnh: Công an Khánh Hòa).

Lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn. Tuy nhiên, nam đối tượng không chấp hành, có lời lẽ xúc phạm, chửi bới tổ công tác.

Chưa dừng lại, người này còn dùng chân đạp ngã xe máy, sau đó châm lửa đốt bình xăng. Chỉ ít giây sau, ngọn lửa bùng phát, bao trùm phương tiện. Lợi dụng lúc hỗn loạn, nam đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Cảnh sát giao thông phối hợp Công an phường Cam Linh khống chế đám cháy, đồng thời truy xét, bắt giữ đối tượng đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định người này dương tính với ma túy.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.