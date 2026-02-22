Bắt khẩn cấp chủ quán cơm cầm xẻng đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu
(Dân trí) - Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp 2 người đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.
Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977), Đào Năng Nghĩa (SN 1997, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Trước đó, khoảng 10h20 ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra đánh nhau tại khu vực trên đường Trần Phú.
Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.
Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.
Một số đối tượng sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt), xô đẩy, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn. Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập Vũ, Nghĩa và Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000) lên làm việc.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.
Công an TPHCM khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần được giải quyết trên tinh thần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật. Việc sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.
Sáng 21/2, một nhóm du khách đến từ Đồng Nai gồm 6 người đi trên ô tô đến đường Trần Phú, Vũng Tàu để tìm quán cà phê giải khát, ngắm biển.
Nhóm du khách cử một người vào quán cà phê xem còn chỗ ngồi hay không, còn lại vẫn ngồi trên ô tô. Dù ô tô dừng đỗ ở lề đường, sát bên một khu đất trống, đối diện quán cơm niêu, nhưng Đặng Trần Quốc Vũ không cho du khách dừng, đỗ xe. Hai bên xảy ra cãi cọ, tranh luận.
Trong lúc xô xát, ông Vũ dùng ghế, xẻng đuổi đánh nhóm du khách. Thấy người con và nhân viên bếp chạy ra phụ ông Vũ đuổi đánh du khách. Vụ ẩu đả khiến một du khách bị thương ở mặt. Ngay sau đó, nhóm du khách đã trình báo đến công an địa phương.