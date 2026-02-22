Bắt khẩn cấp chủ quán cơm cầm xẻng đuổi đánh du khách ở Vũng Tàu

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã bắt khẩn cấp Đặng Trần Quốc Vũ​ (SN 1977), Đào Năng Nghĩa (SN 1997, cùng ngụ phường Vũng Tàu) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghĩa, Vũ, Nghi (từ trái qua) bị cảnh sát triệu tập, trong đó Vũ và Nghĩa bị bắt khẩn cấp (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 21/2, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận tin báo của người dân về việc xảy ra đánh nhau tại khu vực trên đường Trần Phú.

Ngay sau khi nhận tin, Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kịp thời ngăn chặn, ổn định tình hình và mời các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc đậu ô tô tại khu vực đối diện một quán ăn. Hai bên sau đó lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát.

Một số đối tượng sử dụng hung khí (xẻng cán gỗ, lưỡi sắt), xô đẩy, đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh địa bàn. Công an phường Vũng Tàu đã triệu tập Vũ, Nghĩa và Đặng Trần Bảo Nghi (SN 2000) lên làm việc.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố kiên quyết xử lý triệt để các hành vi coi thường pháp luật, giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực.

Công an TPHCM khuyến cáo, mọi mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt, kinh doanh, giao thông hoặc quan hệ dân sự cần được giải quyết trên tinh thần bình tĩnh, thượng tôn pháp luật. Việc sử dụng hung khí, tụ tập đánh nhau, gây rối nơi công cộng không chỉ xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm hình sự nghiêm khắc, để lại hậu quả lâu dài cho bản thân và gia đình.