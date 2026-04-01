Vụ nam sinh lớp 6 ở Lào Cai mất tích: Tạm giữ hình sự người bố

Liên quan tới vụ nam sinh 12 tuổi ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng, Lào Cao mất tích bí ẩn, ngày 19/4, Công an tỉnh này cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, ở xã Mỏ Vàng) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nghi phạm San chính là bố đẻ của cháu P.X.A. (nam sinh 12 tuổi, ở thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng).

Trước đó, ngày 13/4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc, em P.X.A. (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu A. là bà T.T.M. và bố cháu A. tên Phùng Văn San.

Quá trình làm việc, gia đình cho biết cháu A. bỏ nhà đi từ ngày 9/4 chưa thấy về nhà, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, Công an xã Mỏ Vàng đã hướng dẫn người thân, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở thôn, nhân dân tiến hành tìm kiếm cháu A. nhưng không có kết quả.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố đẻ của cháu A. có dấu hiệu nghi vấn. Cụ thể, người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu hiện bất an về tư tưởng. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18/4, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với Phùng Văn San.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phùng Văn San khai nhận, trước đó, vào đêm 9/4, người đàn ông này đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt cháu A. đứng ở giữa nhà đến 3h30 ngày 10/4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5h cùng ngày, San đi làm và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế, San kiểm tra thì phát hiện con trai đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17h chiều cùng ngày thì về nhà.

Đến khoảng 19h, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3km, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Công an tỉnh Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.